США выделяют 1 млрд долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины - Белый дом

Детали

Президент США Джо Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену предоставить до 1 млрд долларов на предметы оборонного назначения и услуги Пентагона, а также на военное обучение и подготовку для Украины.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... я делегирую Государственному секретарю полномочия ... руководить изъятием до 1 миллиарда долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в сообщении.

Ранее

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины.

Также The Associated Press сообщало, что Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдут системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

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