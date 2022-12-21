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Не тільки Patriot: ЗМІ оприлюднили перелік зброї, яку Україна отримає від США

Не тільки Patriot: ЗМІ оприлюднили перелік зброї, яку Україна отримає від США

Київ • УНН

 • 743416 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Американська журналістка Кейлі Етвуд у Twitter привела перелік зброї, яку Україна отримає від США. Мова не лише про систему Patriot, передає УНН.

Цитата

"Ось перелік озброєнь, які є частиною нової допомоги Україні сьогодні... Вперше включає: систему протиповітряної та протиракетної оборони «Patriot» і спільні боєприпаси прямого нападу, які забезпечать Україні посилені можливості точного удару проти сил вторгнення", - написала журналістка.

Що ж ще є у новому пакеті допомоги від США: 

• Одна батарея ППО «Patriot» та боєприпаси;

• додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

• 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

• 10 120-мм мінометних систем і 10 000 120-мм мінометних снарядів;

• 10 мінометних систем калібру 82 мм;

• 10 мінометних систем калібру 60 мм;

• 37 транспортних засобів Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);

• 120 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

• Шість броньованих легкових автомобілів;

• високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

• Високоточні авіаційні боєприпаси;

• понад 2700 гранатометів та стрілецької зброї;

• протипіхотні боєприпаси Claymore;

• Підривні боєприпаси та обладнання;

• Прилади нічного бачення та оптика;

• тактичні системи захищеного зв'язку;

• Бронежилети та інше польове спорядження.

Очікується, що можливості в пакеті USAI Міністерства оборони США на суму 850 мільйонів доларів включатимуть:

• 45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;

• 20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;

• 50 000 122-мм ракет ГРАД;

• 100 тис. 125-мм танкових боєприпасів;

• термінали та послуги SATCOM;

• Фінансування навчання, обслуговування та підтримки

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке ППО Patriot і навіщо вони потрібні Україні?

Раніше

Держсекретар США Ентоні Блінкен повдіомив, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.

Крім того, у Білому Домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.

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