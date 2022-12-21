Не тільки Patriot: ЗМІ оприлюднили перелік зброї, яку Україна отримає від США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Американська журналістка Кейлі Етвуд у Twitter привела перелік зброї, яку Україна отримає від США. Мова не лише про систему Patriot, передає УНН.
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"Ось перелік озброєнь, які є частиною нової допомоги Україні сьогодні... Вперше включає: систему протиповітряної та протиракетної оборони «Patriot» і спільні боєприпаси прямого нападу, які забезпечать Україні посилені можливості точного удару проти сил вторгнення", - написала журналістка.
Що ж ще є у новому пакеті допомоги від США:
• Одна батарея ППО «Patriot» та боєприпаси;
• додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
• 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
• 10 120-мм мінометних систем і 10 000 120-мм мінометних снарядів;
• 10 мінометних систем калібру 82 мм;
• 10 мінометних систем калібру 60 мм;
• 37 транспортних засобів Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);
• 120 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
• Шість броньованих легкових автомобілів;
• високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
• Високоточні авіаційні боєприпаси;
• понад 2700 гранатометів та стрілецької зброї;
• протипіхотні боєприпаси Claymore;
• Підривні боєприпаси та обладнання;
• Прилади нічного бачення та оптика;
• тактичні системи захищеного зв'язку;
• Бронежилети та інше польове спорядження.
Очікується, що можливості в пакеті USAI Міністерства оборони США на суму 850 мільйонів доларів включатимуть:
• 45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;
• 20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;
• 50 000 122-мм ракет ГРАД;
• 100 тис. 125-мм танкових боєприпасів;
• термінали та послуги SATCOM;
• Фінансування навчання, обслуговування та підтримки
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Держсекретар США Ентоні Блінкен повдіомив, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.
Крім того, у Білому Домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.