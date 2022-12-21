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Не только Patriot: СМИ обнародовали список оружия, которое Украина получит от США

Не только Patriot: СМИ обнародовали список оружия, которое Украина получит от США

Киев • УНН

 • 743414 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Американская журналистка Кейли Этвуд в Twitter привела перечень оружия, которое Украина получит от США. Речь не только о системе Patriot, передает УНН.

Цитата

"Вот перечень вооружений, являющихся частью новой помощи Украине сегодня... Впервые включает: систему противовоздушной и противоракетной обороны «Patriot» и общие боеприпасы прямого нападения, которые обеспечат Украине усиленные возможности точного удара против сил вторжения" , – написала журналистка.

Что еще есть в новом пакете помощи от США: 

• Одна батарея ПВО "Patriot" и боеприпасы;

• дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

• 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

• 10 120-мм минометных систем и 10 000 120-мм минометных снарядов;

• 10 минометных систем калибра 82 мм;

• 10 минометных систем калибра 60 мм;

• 37 транспортных средств Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);

• 120 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

• Шесть бронированных легковых автомобилей;

• высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

• Высокоточные авиационные боеприпасы;

• более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;

• противопехотные боеприпасы Claymore;

• Взрывные боеприпасы и оборудование;

• Приборы ночного видения и оптика;

• тактические системы защищенной связи;

• Бронежилеты и другое полевое снаряжение.

Ожидается, что возможности в пакете USAI Министерства обороны США на сумму 850 миллионов долларов будут включать:

• 45 000 артиллерийских снарядов калибра 152 мм;

• 20 000 артиллерийских снарядов калибра 122 мм;

• 50 000 122-мм ракет ГРАД;

• 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов;

• терминалы и услуги SATCOM;

• Финансирование обучения, обслуживания и поддержки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое ПВО Patriot и зачем они нужны Украине?

Ранее

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.

Кроме того, в Белом Доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.

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