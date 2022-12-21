Не только Patriot: СМИ обнародовали список оружия, которое Украина получит от США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Американская журналистка Кейли Этвуд в Twitter привела перечень оружия, которое Украина получит от США. Речь не только о системе Patriot, передает УНН.
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"Вот перечень вооружений, являющихся частью новой помощи Украине сегодня... Впервые включает: систему противовоздушной и противоракетной обороны «Patriot» и общие боеприпасы прямого нападения, которые обеспечат Украине усиленные возможности точного удара против сил вторжения" , – написала журналистка.
Что еще есть в новом пакете помощи от США:
• Одна батарея ПВО "Patriot" и боеприпасы;
• дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
• 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
• 10 120-мм минометных систем и 10 000 120-мм минометных снарядов;
• 10 минометных систем калибра 82 мм;
• 10 минометных систем калибра 60 мм;
• 37 транспортных средств Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);
• 120 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
• Шесть бронированных легковых автомобилей;
• высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
• Высокоточные авиационные боеприпасы;
• более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
• противопехотные боеприпасы Claymore;
• Взрывные боеприпасы и оборудование;
• Приборы ночного видения и оптика;
• тактические системы защищенной связи;
• Бронежилеты и другое полевое снаряжение.
Ожидается, что возможности в пакете USAI Министерства обороны США на сумму 850 миллионов долларов будут включать:
• 45 000 артиллерийских снарядов калибра 152 мм;
• 20 000 артиллерийских снарядов калибра 122 мм;
• 50 000 122-мм ракет ГРАД;
• 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов;
• терминалы и услуги SATCOM;
• Финансирование обучения, обслуживания и поддержки
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Ранее
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.
Кроме того, в Белом Доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.