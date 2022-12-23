"Это плевок в лицо путина" - политолог о визите Зеленского в США

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«Поездка Зеленского в США очень важна с геополитической, экономической и военной точки зрения. Во-первых, это плевок в лицо путина. Если вспомнить реакцию кремля на посещение Зеленским Бахмута, песков сразу начал рассказывать, что и путин был в зоне "СВО". Думаю, что от поездки в США в кремле не меньше “пылало”. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание – полный провал российской разведки, "проморгавшей" Зеленского в Бахмуте и его выезд за границу. Как следствие, в россии не смогли помешать или противодействовать этому на дипломатическом уровне», – рассказал Атанов.

Детали

Также, как отметил политолог, Зеленский смог лицом к лицу с Байденом обсудить ряд важных вопросов. Ведь системы Patriot и объявленный пакет военной помощи – это малая часть того, что обсуждалось на встрече.

«Кроме того, передача систем Patriot, как верно сказал Дмитрий Кулеба, даст четкий сигнал союзникам, что нам нужны такие дополнительные системы. Уже в Германии депутаты предложили своему правительству предоставить Украине больше оружия. США дали четкий сигнал и на него будут ориентироваться союзники», – отметил плитолог.

Еще один аспект – личная встреча всегда укрепляет отношения двух государств. Политолог прогнозирует, что помощь от США будет расти, так что вполне вероятно, что вскоре Украина сможет получить и ракеты большей дальности, чем предоставляли ранее.

«В целом Зеленский послал месседж украинцам, россии и целому миру, что за небольшой, но гордой Украиной стоит такой лев, как США. Причем, в Белом доме понимают, что речь идет о партнерстве», – считает Атанов.

Политолог Владимир Воля обратил внимание на формат визита. Сначала президент Зеленский прибыл в Белый дом по приглашению Байдена, а затем выступил перед общим собранием обеих палат Конгресса США.

«На самом деле это самый высокий уровень уважения, который США либо предоставляют важнейшим союзникам, либо хотят продемонстрировать высочайший уровень поддержки. Поэтому эти знаки были жестом и посланием украинскому народу о безоговорочной поддержке, которая будет продолжаться до тех пор, пока это потребуется Украине», – рассказал Воля.

Кроме того, как считает политолог, предоставление комплексов Patriot и пакета военной помощи выглядит как вывод на новый уровень сотрудничества между странами в военно-технической сфере, в частности, в оказании военно-технической помощи.

«Я думаю, это было послание путину, что США будут отвечать соразмерно той эскалации, которую рф осуществляет на территории Украины. И, конечно, предоставление Patriot открывает новую страницу в техническом сотрудничестве США и Украины. Потому что это высокотехнологичное и дорогостоящее оружие, открывающее возможности к предоставлению и танков, и самолетов. Вероятно, это не произойдет автоматически, будут какие-то дополнительные консультации. Но это точно новая страница в военно-технологическом сотрудничестве США и Украины», – отметил политолог.

Напомним

21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме провел встречу с президентом США Джо Байденом.

После чего Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США, где призвал американцев поддержать формулу мира, предложенную Украиной, а также провести саммит для достижения мира в Украине.