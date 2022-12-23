Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 год: около 50 млрд долл. направят на помощь Украине

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"Сегодня я подписал закон 7776, "Акт Джеймса М. Инхофа о разрешении на национальную оборону на 2023 финансовый год". Закон разрешает ассигнование на финансовый год для Министерства обороны, для программ национальной безопасности Министерства энергетики, а также для Государственного департамента, Департамента внутренней безопасности и разведывательного сообщества", - сообщил американский президент.

Детали

Ранее, в четверг, 22 декабря, Сенат Соединенных Штатов принял законопроект бюджете на 2023 год в размере 1,7 триллиона долларов, из которых более 44 миллиардов долларов планируют потратить на помощь Киеву, пишет The New York. Times.

Пакет помощи состоит в основном из военных расходов, включая почти 20 миллиардов долларов на вооружение и оборудование для Вооруженных сил Украины, а также на пополнение запасов Министерства обороны, из которых направляется оружие. Часть этих денег также будет использована для укрепления обороны союзников США по НАТО для защиты от российской агрессии. Еще 6,2 миллиарда долларов поддержат наращивание сил США в Восточной Европе, включая американские войска, развернутые в Польше и Румынии.

"Демократы и республиканцы расходились в своих расчетах окончательной цены. Демократы назвали цифру чуть меньше 45 миллиардов долларов, а республиканцы заявили, что общая сумма превышает 47 миллиардов долларов", - отмечает издание.

Кроме этого, Сенат предложил выделить 12,9 миллиарда долларов на невоенную помощь, чтобы поддерживать работу правительства и экономики Украины. Еще 300 миллионов планируют направить на программы продовольственной безопасности, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который усугубился вторжением россии.

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Еще 4 миллиарда долларов пойдут в основном на помощь украинским беженцам, количество которых, как ожидается, вырастет, поскольку российские нападения оставят большие города без тепла и электричества этой зимой. Также законопроект предусматривает 50 миллионов долларов дополнительных средств для борьбы с угрозами кибербезопасности со стороны россии, 105 миллионов долларов США для разминирования территории Украины и 300 миллионов для украинской полиции и пограничной службы.

Сенаторы также одобрили поправку, позволяющую администрации продавать конфискованные активы российских олигархов и направлять деньги на восстановление Украины.

Напомним

21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме провел встречу с президентом США Джо Байденом.

В Белом доме проинформировали, что Вашингтон выделяет до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в новый пакет военной помощи вошла система Patriot.