"Позитивные сигналы точно есть" - Маркарова о помощи от США

В обеих партиях Конгресса США поддерживают предоставление помощи Украине, хотя дискуссии по этому вопросу продолжаются. Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова на открытии "Украинского дома" в Давосе, передает УНН.

Детали

Маркарова заверила, что положительные сигналы точно есть - в частности не обсуждается помогать Украине вообще или нет. Просто обсуждается другие вопросы, которые даже не связаны с Украиной, но они идут одним пакетом.

"Мы имеем, как и раньше, очень сильную двухпартийную поддержку. Есть очень тяжелые обсуждения, однако дискуссии продолжаются. Несмотря на то что мы не смогли увидеть принятие пакета помощи до Рождества, обсуждение продолжается и мы видим прогресс сказала Маркарова.

Она призвала американских политиков ускорить принятие решений и предоставить и оружие, и деньги, потому что это важно для устойчивости Украины.

Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине

Напомним,

Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.