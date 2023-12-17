Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине
Посол США в Украине Оксана Маркарова сообщила, что американский бюджет почти исчерпал средства на поддержку Украины, и на новое вооружение осталось лишь 1 миллиард долларов. Киев продолжает искать дальнейшей помощи от Конгресса.
ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства
Массивная подземная сеть в некоторых местах имеет глубину 50 метров и достаточно широкая для транспортных средств.
В Мексике 16 человек погибли в результате вооруженного нападения во время рождественской вечеринки
Вооруженные нападавшие убили 16 и ранили десятки людей на рождественской вечеринке в фазенде Сан-Хосе-дель-Кармен в Гуанахуато - регионе, страдающем от насилия со стороны картелей.
Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ
Российский спецназ и военные наращивают присутствие для поиска партизан, используют новые радиолокационные группы и прочесывают населенные пункты во временно оккупированной Херсонской области.
Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Сербии
Альянс Александара Вучича лидирует на парламентских выборах в Сербии с 46,6% голосов и 129 местами, тогда как "Сербия против насилия" имеет 23% и 63 места.
Состоялся тестовый полет украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe
Украина испытала свой беспилотник-камикадзе AQ 400 Scythe, который является конкурентом иранскому Shahed и может похвастаться дальностью полета 750-950 км и стартовой ценой $15 000. Он несет 32 кг взрывной нагрузки, которая может быть увеличена до 70 кг за счет дальности полета.
Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине
Легион "Свобода России" сообщил, что его подразделения провели успешную операцию в Белгородской области России, выполнили свои задачи и вернулись в Украину; они оставили вызов российским войскам и подтвердили свою российскую добровольческую идентичность.
На Сумщине 1 человек погиб из-за вражеского обстрела из РСЗО
Российский обстрел центра села Краснополье Сумской области привел к гибели одного мирного жителя и повреждению транспортных средств и домов. Регион подвергся многократным обстрелам, всего был зафиксирован 61 взрыв.
Зеленский поблагодарил ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки за мощную работу
Зеленский поблагодарил ГУР, СБУ, ВВС и внешнюю разведку за их значительные усилия, не раскрывая деталей, но отметив, что их действия были "мощными". Украинский президент также подчеркнул решимость Украины и важность демонстрации миру своей способности защищать и побеждать.
СБУ открыла уголовное производство из-за устройства прослушивания у Залужного
СБУ открыла уголовное производство после того, как нашла неработающее подслушивающее устройство в месте, которое, вероятно, использовалось главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Устройство не имело никаких средств для хранения или передачи информации.