Сенат США может не проголосовать за дополнительную помощь Украине в среду - госпожа посол Маркарова

Есть достаточно высокие шансы, что в Сенате США в среду, 6 декабря, законопроект о дополнительной помощи Украине не будет поддержан. Об этом заявила во время телемарафона Единые новости госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Есть достаточно высокие шансы, что завтра он (законопроект - ред.) не будет поддержан. Но это техническая не поддержка и она не касается Украины сказала Маркарова.

Речь идет о вопросе южных границ США, который был внесен в законопроект финансовой поддержки Украины, и который вызывает разногласия среди законодателей США.

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Мы сегодня и завтра продолжаем работать в Конгрессе и доказываем нашу очень четкую позицию - мы очень благодарны, что у большинства есть четкое понимание, что насколько срочно нужна эта помощь именно сейчас и мы делаем все, чтобы убедить наших друзей, что нам нужна эта помощь принята до нашего общего Рождества 25 декабря сказала госпожа посол.

Напомним

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли с визитом в США.