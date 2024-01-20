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Байден сподівається наступного тижня отримати у Сенаті угоду щодо кордону, від чого залежить допомога Україні

Байден сподівається наступного тижня отримати у Сенаті угоду щодо кордону, від чого залежить допомога Україні

Київ • УНН

 • 35120 перегляди

Президент Байден висловив сподівання на укладення угоди щодо кордону наступного тижня, яка потенційно може розблокувати фінансування для України.

Президент США Джо Байден у п'ятницю дав зрозуміти, що він сподівається на те, що угода щодо кордону США та Мексики, що може розблокувати фінансування для України, може бути досягнута наступного тижня, щонайменше в Сенаті, контрольованому демократами, і заявив, що готовий схвалити "масштабні зміни", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Республіканці у Конгресі США заблокували екстрене фінансування для України у спробі проштовхнути нову безпекову політику щодо кордону США та Мексики. Вони звинувачують політику Байдена у припливі іммігрантів до США.

Я думаю, наступного тижня ми зможемо щось вирішити принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет

- сказав Байден аудиторії мерів, що зібралася в Білому домі.

"Тепер питання до спікера та республіканців Палати представників: чи готові вони також діяти?", - зазначив він.

У Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, деякі члени, які дотримуються жорсткої лінії, пригрозили спробувати усунути спікера Майка Джонсона, якщо він винесе на розгляд угоду про безпеку кордонів як частину пакету, який також включатиме допомогу Україні.

У п'ятницю Байден визнав, що зміни в імміграційній політиці потрібні.

"Я готовий вирішити проблему, я дійсно готовий - масштабні зміни, і я говорю про це щиро, - сказав він. - Я вважаю, що нам потрібні суттєві зміни у політиці на кордоні, включаючи зміни у нашій системі надання притулку".

Байден не став вдаватися до подробиць, але пізніше повідомив журналістам, що кордон не захищений.

Доповнення

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр раніше повідомила журналістам, що переговори з сенаторами-республіканцями та демократами були продуктивними та обнадійливими, але відмовилася повідомити подробиці.

У Сенаті США очікують розгляду пакету заходів щодо безпеки кордонів та України наступного тижня18.01.24, 08:29 • 30726 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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