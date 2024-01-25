Найнебезпечніший момент з часів Другої світової війни: у республіканській партії закликають збільшити витрати на оборону США

Зростаючі виклики в Європі, Азії та на Близькому Сході входять у перелік ключових тем, які обговорюються у середовищі американських політиків. Під час зустрічі в аналітичному центрі Heritage Foundation зверталась увага на те, що збройні сили США, незважаючи на виділення Конгресом понад 800 мільярдів доларів на національну оборону, стикаються з питанням свого рівня рейтингу.

Про це передає УНН, із посиланням на інформаційний ресурс "Голос Америки".

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Сенатор-республіканець Роджер Вікер, під час зустрічі у консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation висловив занепокоєння.

Зараз ми живемо в найнебезпечніший момент з часів Другої світової війни. Нам потрібно про це нагадати - сказав він.

В процесі обговорення, учасники зустрічі у Heritage Foundation дискутували на тему рейтингу військових сил США, який був опублікований у середу. Деякі представники вказували на недостатній рівень, що як зазначалося, є результатом погано визначених пріоритетів, різких змін у політиці безпеки та "глибокої несерйозності" в системі національної безпеки, на тлі того, що загрози інтересам США зростають.

Збройні сили занадто малі, вони занадто старі з точки зору обладнання, яке вони використовують, і вони занадто неготові - сказала підполковник морської піхоти у відставці Дакота Вуд, старший науковий співробітник The Heritage Foundation і редактор індексу військової сили.

На думку учасників зустрічі, практика Конгресу США відстрочувати потенційний "шатдаун" тимчасовими бюджетними резолюціями, - загрожує катастрофою.

Коментуючи російську війну, Вікер зауважив, що "хороша новина з України полягає у тому, що вони розбудили НАТО і альянс зрозумів, що варто "оплачувати самому" свої потреби, не чекаючи, хтось інший "оплатить цей рахунок".

За словами представника республіканської партії США, зміцнення і розширення НАТО для президента рф путіна стало шоком і великою прикрістю. Втім політик закликав США збільшити витрати на власну оборону у найближчі 3 роки – з огляду на прогнози аналітиків про те, що Китай, можливо, готується до нападу на Тайвань у 2027 році.

Нагадаємо

Сполучені Штати залишаються налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 18-го засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

На думку Остіна, потрібно зосереджуватися як на потребах України на полі бою, так і на допомозі їй підтримувати Сили оборони на довгострокову перспективу.

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