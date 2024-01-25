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Найнебезпечніший момент з часів Другої світової війни: у республіканській партії закликають збільшити витрати на оборону США

Найнебезпечніший момент з часів Другої світової війни: у республіканській партії закликають збільшити витрати на оборону США

Київ • УНН

 • 29376 перегляди

На зустрічі в аналітичному центрі Heritage Foundation сенатор-республіканець Роджер Вікер висловив занепокоєння щодо готовності збройних сил США, незважаючи на те, що Конгрес виділив понад 800 мільярдів доларів на національну оборону. Вікер закликав збільшити витрати на оборону, посилаючись на зростаючі глобальні виклики і прогнози, що Китай може готуватися до нападу на Тайвань у 2027 році.

Зростаючі виклики в Європі, Азії та на Близькому Сході входять у перелік ключових тем, які  обговорюються у середовищі американських політиків. Під час зустрічі в аналітичному центрі Heritage Foundation зверталась увага на те, що збройні сили США, незважаючи на виділення Конгресом понад 800 мільярдів доларів на національну оборону, стикаються з питанням свого рівня рейтингу.

 Про це передає УНН, із посиланням на інформаційний ресурс "Голос Америки".

Деталі

Сенатор-республіканець Роджер Вікер, під час зустрічі у консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation висловив занепокоєння.

Зараз ми живемо в найнебезпечніший момент з часів Другої світової війни. Нам потрібно про це нагадати

 - сказав він.

В процесі обговорення, учасники зустрічі у Heritage Foundation дискутували на тему рейтингу військових сил США, який був опублікований у середу. Деякі представники вказували на недостатній рівень, що як зазначалося, є результатом погано визначених пріоритетів, різких змін у політиці безпеки та "глибокої несерйозності" в системі національної безпеки, на тлі того, що загрози інтересам США зростають.

Збройні сили занадто малі, вони занадто старі з точки зору обладнання, яке вони використовують, і вони занадто неготові

- сказала підполковник морської піхоти у відставці Дакота Вуд, старший науковий співробітник The Heritage Foundation і редактор індексу військової сили.

На думку учасників зустрічі, практика Конгресу США відстрочувати потенційний "шатдаун" тимчасовими бюджетними резолюціями, - загрожує катастрофою.

Коментуючи російську війну, Вікер зауважив, що "хороша новина з України полягає у тому, що вони розбудили НАТО і альянс зрозумів, що варто "оплачувати самому" свої потреби, не чекаючи, хтось інший "оплатить цей рахунок".

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За словами представника республіканської партії США, зміцнення і розширення НАТО для президента рф путіна стало шоком і великою прикрістю. Втім політик закликав США збільшити витрати на власну оборону у найближчі 3 роки – з огляду на прогнози аналітиків про те, що Китай, можливо, готується до нападу на Тайвань у 2027 році.

Нагадаємо

Сполучені Штати залишаються налаштованими підтримувати Україну в її боротьбі за свободу. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 18-го засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

На думку Остіна, потрібно зосереджуватися як на потребах України на полі бою, так і на допомозі їй підтримувати Сили оборони на довгострокову перспективу.

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