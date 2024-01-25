Лідер демократичної більшості в Сенаті: з кожним днем все ближче до ухвалення фінансування для України

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер під час виступу у Сенаті вказав на термінову необхідність двопартійної співпраці для ухвалення додаткового закону щодо національної безпеки, що передбачає у тому числі фінансування для України, вказавши, що з кожним днем конгресмени стають трохи ближчими до рішення, пише УНН.

Прямо зараз переговорники в Сенаті з обох боків завзято працюють над схваленням ще одного пакету допомоги Україні шляхом завершення нашого додаткового пакету національної безпеки. (...) Це був напружений та продуктивний тиждень для переговорників – вони продовжували невпинно працювати над питаннями, які все ще залишаються невирішеними. З кожним днем ми стаємо трохи ближчими, але ще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжуватимемо домагатися цього - сказав Шумер.

З його слів, "цей пакет не лише стане рятівним колом для України, а й захистить наш кордон, відправить допомогу Ізраїлю, надасть гуманітарну допомогу безневинним громадянам у секторі Газа та зміцнить безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Він зазначив, що останнім пакетом допомоги Україні у сфері безпеки став пакет на 250 мільйонів доларів, і це оголошення було зроблено 27 грудня - тобто чотири тижні тому. "З того часу Україна більше не отримувала жодної допомоги – жодної допомоги – і не буде, якщо Конгрес не вживе заходів. Тим часом, повідомлялося, що росія починає поповнювати свої запаси за допомогою Північної Кореї, включаючи північнокорейські ракети", - вказав Шумер.

Щодо ухвалення нового законодавства Шумер вказав, що підтримував зв'язок з колегами в Сенаті, з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та Білим домом "на кожному етапі шляху".

"Ціль, звичайно ж, полягає в тому, щоб висунути пропозицію, яку зможе отримати як мінімум шістдесят голосів у Сенаті. Це означає, що обидві сторони повинні визнати, що вони не отримають всього, чого хочуть. Це означає, що члени цього органу повинні уникати максималістських вимог, тактики замовчування та спроб саботувати переговори ще до завершення. Занадто багато поставлено на карту, щоб грати в ці ігри", - наголосив лідер демократичної більшості у Сенаті.

Він зауважив, що "подолати фінішну межу буде непросто, але демократи в Сенаті збираються дотримуватись обраного курсу, доки робота не буде завершена".

"Треба – треба – завершити роботу над додатковим законом. Ми ще не там, але будемо працювати далі", - підсумував він.

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