Лидер демократического большинства в Сенате: с каждым днем все ближе к принятию финансирования для Украины

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер во время выступления в Сенате указал на срочную необходимость двухпартийного сотрудничества для принятия дополнительного закона о национальной безопасности, предусматривающего в том числе финансирование для Украины, указав, что с каждым днем конгрессмены становятся немного ближе к решению, пишет УНН.

Прямо сейчас переговорщики в Сенате с обеих сторон упорно работают над одобрением еще одного пакета помощи Украине путем завершения нашего дополнительного пакета национальной безопасности. (...) Это была напряженная и продуктивная неделя для переговорщиков - они продолжали неустанно работать над вопросами, которые все еще остаются нерешенными. С каждым днем мы становимся немного ближе, но еще есть проблемы, которые нужно решить. Но одно можно сказать наверняка: мы будем продолжать добиваться этого - сказал Шумер.

По его словам, "этот пакет не только станет спасательным кругом для Украины, но и защитит нашу границу, отправит помощь Израилю, окажет гуманитарную помощь невинным гражданам в секторе Газа и укрепит безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе".

Он отметил, что последним пакетом помощи Украине в сфере безопасности стал пакет на 250 миллионов долларов, и это объявление было сделано 27 декабря - то есть четыре недели назад. "С тех пор Украина больше не получала никакой помощи - никакой помощи - и не будет, если Конгресс не примет меры. Между тем, сообщалось, что россия начинает пополнять свои запасы с помощью Северной Кореи, включая северокорейские ракеты", - указал Шумер.

Относительно принятия нового законодательства Шумер указал, что поддерживал связь с коллегами в Сенате, с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и Белым домом "на каждом этапе пути".

"Цель, конечно же, состоит в том, чтобы выдвинуть предложение, которое сможет получить как минимум шестьдесят голосов в Сенате. Это означает, что обе стороны должны признать, что они не получат всего, чего хотят. Это означает, что члены этого органа должны избегать максималистских требований, тактики замалчивания и попыток саботировать переговоры еще до завершения. Слишком много поставлено на карту, чтобы играть в эти игры", - подчеркнул лидер демократического большинства в Сенате.

Он отметил, что "преодолеть финишную черту будет непросто, но демократы в Сенате собираются придерживаться выбранного курса, пока работа не будет завершена".

"Надо - надо - завершить работу над дополнительным законом. Мы еще не там, но будем работать дальше", - подытожил он.

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