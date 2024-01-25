Лидер демократического большинства в Сенате: с каждым днем все ближе к принятию финансирования для Украины

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  167482 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  171666 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153761 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

Лидер демократического большинства в Сенате: с каждым днем все ближе к принятию финансирования для Украины

Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал к срочному двухпартийному сотрудничеству для принятия законопроекта о национальной безопасности, который включает финансирование для Украины, заявив, что участники переговоров "немного приблизились" к решению. Шумер назвал этот пакет "спасательным кругом" для Украины и выгодным для других регионов.

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Лидер демократического большинства в Сенате: с каждым днем все ближе к принятию финансирования для Украины

Двое погибших, 11 раненых - последствия российских атак в Донецкой области за сутки

В Донецкой области российские войска совершили 15 обстрелов за один день, в результате чего два человека погибли и 11 получили ранения.

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Двое погибших, 11 раненых - последствия российских атак в Донецкой области за сутки

ISW объяснил, как россия использует катастрофу Ил-76

российское информационное пространство использует катастрофу Ил-76 для разжигания внутреннего раздора в Украине и ослабления готовности Запада оказать военную помощь. Аналитики считают, что это может быть частью стратегии россии, направленной на усиление недоверия к украинскому правительству.

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ISW объяснил, как россия использует катастрофу Ил-76

В США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после тщательной проверки после инцидента, когда часть фюзеляжа самолета авиакомпании Alaska Airlines вылетела в воздухе. Авиакомпания Alaska Airlines планирует постепенно вернуть эти самолеты в свое расписание при условии усиленной процедуры технического обслуживания.

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В США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок

Двугосударственное решение между Израилем и Палестиной: почти все демократы в Сенате США признают Палестину

Все демократы Сената США, кроме двух, поддержали решение о создании двух государств между Израилем и Палестиной как часть пакета законов о национальной безопасности, предусматривающего оказание помощи Израилю. Эта поддержка подтверждает проведение переговоров по всеобъемлющему урегулированию конфликта, что сделает возможным мирное сосуществование.

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Двугосударственное решение между Израилем и Палестиной: почти все демократы в Сенате США признают Палестину

Под прикрытием правоохранителей организовали масштабный незаконный игорный бизнес: будут судить 34 человека

Обвинительный акт направлен в суд в отношении 34 человек, в том числе двух работников правоохранительных органов, за создание и функционирование нелегальной игорной сети в Украине.

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Под прикрытием правоохранителей организовали масштабный незаконный игорный бизнес: будут судить 34 человека

Пожар произошел в школе в Киеве, ученики будут на дистанционке до конца недели

Пожар в школе в Дарницком районе Киева удалось быстро потушить, никто не пострадал. Ученики отсюда будут учиться дистанционно до конца недели.

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Пожар произошел в школе в Киеве, ученики будут на дистанционке до конца недели

В россии отчитались о нахождении черных ящиков с Ил-76

Оба черных ящика самолета Ил-76, разбившегося под белгородом (россия), найдены, сообщают российские СМИ.

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В россии отчитались о нахождении черных ящиков с Ил-76

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Налоговики в Украине считают себя "хозяевами жизни", которые могут создавать проблемы для бизнеса с помощью инструментов, предоставленных законодателями, в частности Даниилом Гетманцевым, главой налогового комитета Верховной Рады, считает политический эксперт Сергей Гайдай.

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ

По сообщениям, 24 января во временно оккупированном Иловайске Донецкой области была осуществлена атака на военный полигон.

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Под оккупированным Иловайском зафиксировали атаку на военный полигон - росСМИ