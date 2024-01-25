Лидер республиканцев в Сенате: поражение россии в Украине в прямых интересах США
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что помощь Украине в ее борьбе с рф напрямую отвечает интересам США.
Ночная атака на Одессу: количество пострадавших возросло до шести
Массированная российская атака с использованием БПЛА на Одессу привела к ранению шести человек и повреждению нескольких зданий и объектов социальной инфраструктуры.
В российском белгороде объявили ракетную опасность
В российском белгороде 25 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
ГПСУ: 50% пассажиропотока приходится на границу Украины с Польшей
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, через польско-украинский пункт пропуска проходит 50% всего пассажиропотока Украины. Тем не менее, сейчас на границе нет очередей, а ранее заблокированные пункты пропуска разблокированы.
Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды
Утечка воды возле станции метро "Крещатик" в центре Киева локализована, все потребители обеспечены водой, сообщает Киевская городская государственная администрация. Сейчас продолжается ликвидация повреждения и проверка других коммуникаций.
Враг вечером обстрелял одну из громад Николаевщины: поврежден объект критической инфраструктуры
Российские войска атаковали Куцурубскую громаду в Николаевской области, повредив критически важную инфраструктуру и оставив три населенных пункта без электричества. Обошлось без жертв, а один вражеский беспилотник был уничтожен Силами обороны.
Снегопады и ветер оставили без света 17 населенных пунктов во Львовской области
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов во Львовской области, большинство из которых в Стрыйском направлении. Сейчас бригады работают над восстановлением электроснабжения.
В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка, погибла 5-летняя девочка
В Хмельницкой области, Украина, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибла 5-летняя девочка. Водитель грузовика задержан, ведется расследование.
Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак
российская армия нанесла более 120 ударов по Запорожской области, в результате которых пострадали 23 населенных пункта. Эти удары включали 38 атак с беспилотников, а также обстрелы из РСЗО и артиллерии.
Криворожье ночью подверглось дроновой атаке рф, есть разрушения на предприятии - ОВА
Российские войска направили дроновую атаку на Криворожье Днепропетровской области, повредив предприятие и вызвав пожар. Мировская громада в Никопольском районе также подверглась обстрелу.