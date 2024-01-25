Лидер республиканцев в Сенате: поражение россии в Украине в прямых интересах США

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил в Сенате относительно приоритетов национальной безопасности, указав, что поражение россии в Украине соответствует прямым интересам США, пишет УНН.

Я никогда не питал иллюзий относительно того, почему Америка поддерживает борьбу Украины. Никогда речь не шла о благотворительности. Речь идет не о сигналах добродетели или абстрактных принципах международных отношений. Речь идет о холодных, жестких американских интересах. В прямых интересах Соединенных Штатов, чтобы авторитарные режимы не позволяли себе свободно перерисовывать карты силой. В наших интересах помочь деградировать вооруженные силы крупного противника, не жертвуя при этом жизнью американцев. В наших интересах помочь сдержать агрессивное поведение, прежде чем оно спровоцирует более широкий конфликт и станет прямой угрозой нашим ближайшим союзникам и торговым партнерам - сказал Макконнелл.

"Мы не можем делать вид, что Америка получила прививку от последствий войны в Европе. Мы не можем себе позволить думать, что оставление без контроля российской агрессии каким-то образом усилит позиции Америки в стратегической конкуренции с Китаем. Ускорение поражения россии в Европе - это именно то, что поможет нам не столкнуться с одновременной агрессией со стороны противников в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил он.

По его словам, "усилия Запада по сдерживанию и защите от наших противников - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе - по-прежнему требуют участия Америки".

"Они требуют, чтобы мы продолжали вкладывать значительные средства в новые возможности наших собственных вооруженных сил, а также в усиление оборонно-промышленного потенциала, чтобы удовлетворить растущий спрос и поддерживать долгосрочную конкуренцию. Вот что будет делать дополнительный закон о национальной безопасности: инвестировать десятки миллиардов долларов прямо здесь, у себя дома, и продолжать привносить в наш арсенал новые, передовые возможности, созданные в Америке американскими рабочими. У Сената вскоре появится шанс восстановить наш суверенитет на южной границе. Инвестировать в нашу стратегическую конкуренцию с Китаем. И восстановить наш авторитет в собственных глазах как союзников, так и противников", - подытожил он.

Байден надеется на следующей неделе получить в Сенате соглашение по границе, от чего зависит помощь Украине