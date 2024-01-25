Лідер республіканців у Сенаті: поразка росії в Україні в прямих інтересах США

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив у Сенаті щодо пріоритетів національної безпеки, вказавши, що поразка росії в Україні відповідає прямим інтересам США, пише УНН.

Я ніколи не мав ілюзій щодо того, чому Америка підтримує боротьбу України. Ніколи не йшлося про благодійність. Ідеться не про сигнали чесноти чи абстрактні принципи міжнародних відносин. Ідеться про холодні, жорсткі американські інтереси. У прямих інтересах Сполучених Штатів, щоби авторитарні режими не дозволяли собі вільно перемальовувати карти силою. У наших інтересах допомогти деградувати збройні сили великого супротивника, не жертвуючи при цьому життям американців. У наших інтересах допомогти стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і стане прямою загрозою нашим найближчим союзникам та торговим партнерам - сказав Макконнелл.

"Ми не можемо вдавати, що Америка отримала щеплення від наслідків війни в Європі. Ми не можемо собі дозволити думати, що залишення без контролю російської агресії якимось чином посилить позиції Америки у стратегічній конкуренції з Китаєм. Прискорення поразки росії в Європі – це саме те, що допоможе нам не зіткнутися з одночасною агресією з боку супротивників у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив він.

З його слів, "зусилля Заходу щодо стримування та захисту від наших противників – у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні – як і раніше, вимагають участі Америки".

"Вони вимагають, щоб ми продовжували вкладати значні кошти у нові можливості наших власних збройних сил, а також у посилення оборонно-промислового потенціалу, щоб задовольнити зростаючий попит та підтримувати довгострокову конкуренцію. Ось що робитиме додатковий закон про національну безпеку: інвестувати десятки мільярдів доларів прямо тут, у себе вдома, і продовжувати привносити до нашого арсеналу нові, передові можливості, створені в Америці американськими робітниками. У Сенату невдовзі з'явиться шанс відновити наш суверенітет на південному кордоні. Інвестувати у нашу стратегічну конкуренцію із Китаєм. І відновити наш авторитет у власних очах як союзників, і противників", - підсумував він.

Байден сподівається наступного тижня отримати у Сенаті угоду щодо кордону, від чого залежить допомога Україні