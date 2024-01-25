Самый опасный момент со времен Второй мировой войны: в республиканской партии призывают увеличить расходы на оборону США
На встрече в аналитическом центре Heritage Foundation сенатор-республиканец Роджер Уикер выразил обеспокоенность относительно готовности вооруженных сил США, несмотря на то, что Конгресс выделил более 800 миллиардов долларов на национальную оборону. Уикер призвал увеличить расходы на оборону, ссылаясь на растущие глобальные вызовы и прогнозы, что Китай может готовиться к нападению на Тайвань в 2027 году.
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
В Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины.
В Нафтогазе сообщают о масштабной кибератаке на один из дата-центров
НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.
Украина и Монголия договорились завершить работу над взаимным визовым ослаблением - Кулеба
Министры иностранных дел Украины и Монголии договорились завершить процесс либерализации визового режима между странами. Дипломаты также обсудили возобновление работы межправительственных комиссий и развитие украинско-монгольских отношений.
Лидер демократического большинства в Сенате: с каждым днем все ближе к принятию финансирования для Украины
Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал к срочному двухпартийному сотрудничеству для принятия законопроекта о национальной безопасности, который включает финансирование для Украины, заявив, что участники переговоров "немного приблизились" к решению. Шумер назвал этот пакет "спасательным кругом" для Украины и выгодным для других регионов.
Двое погибших, 11 раненых - последствия российских атак в Донецкой области за сутки
В Донецкой области российские войска совершили 15 обстрелов за один день, в результате чего два человека погибли и 11 получили ранения.
ISW объяснил, как россия использует катастрофу Ил-76
российское информационное пространство использует катастрофу Ил-76 для разжигания внутреннего раздора в Украине и ослабления готовности Запада оказать военную помощь. Аналитики считают, что это может быть частью стратегии россии, направленной на усиление недоверия к украинскому правительству.
В США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок
Федеральное управление гражданской авиации США разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после тщательной проверки после инцидента, когда часть фюзеляжа самолета авиакомпании Alaska Airlines вылетела в воздухе. Авиакомпания Alaska Airlines планирует постепенно вернуть эти самолеты в свое расписание при условии усиленной процедуры технического обслуживания.
Двугосударственное решение между Израилем и Палестиной: почти все демократы в Сенате США признают Палестину
Все демократы Сената США, кроме двух, поддержали решение о создании двух государств между Израилем и Палестиной как часть пакета законов о национальной безопасности, предусматривающего оказание помощи Израилю. Эта поддержка подтверждает проведение переговоров по всеобъемлющему урегулированию конфликта, что сделает возможным мирное сосуществование.
Под прикрытием правоохранителей организовали масштабный незаконный игорный бизнес: будут судить 34 человека
Обвинительный акт направлен в суд в отношении 34 человек, в том числе двух работников правоохранительных органов, за создание и функционирование нелегальной игорной сети в Украине.