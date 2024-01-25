Самый опасный момент со времен Второй мировой войны: в республиканской партии призывают увеличить расходы на оборону США

Растущие вызовы в Европе, Азии и на Ближнем Востоке входят в перечень ключевых тем, которые обсуждаются в среде американских политиков. Во время встречи в аналитическом центре Heritage Foundation обращалось внимание на то, что вооруженные силы США, несмотря на выделение Конгрессом более 800 миллиардов долларов на национальную оборону, сталкиваются с вопросом своего уровня рейтинга.

Об этом передает УНН, со ссылкой на информационный ресурс "Голос Америки".

Детали

Сенатор-республиканец Роджер Уикер, во время встречи в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation выразил беспокойство.

Сейчас мы живем в самый опасный момент со времен Второй мировой войны. Нам нужно об этом напомнить - сказал он.

В процессе обсуждения, участники встречи в Heritage Foundation дискутировали на тему рейтинга военных сил США, который был опубликован в среду. Некоторые представители указывали на недостаточный уровень, что как отмечалось, является результатом плохо определенных приоритетов, резких изменений в политике безопасности и "глубокой несерьезности" в системе национальной безопасности, на фоне того, что угрозы интересам США растут.

Вооруженные силы слишком малы, они слишком старые с точки зрения оборудования, которое они используют, и они слишком не готовы - сказала подполковник морской пехоты в отставке Дакота Вуд, старший научный сотрудник The Heritage Foundation и редактор индекса военной силы.

По мнению участников встречи, практика Конгресса США отсрочивать потенциальный "шатдаун" временными бюджетными резолюциями, - грозит катастрофой.

Комментируя российскую войну, Уикер отметил, что "хорошая новость из Украины заключается в том, что они разбудили НАТО и альянс понял, что стоит "оплачивать самому" свои потребности, не ожидая, кто-то другой "оплатит этот счет".

По словам представителя республиканской партии США, укрепление и расширение НАТО для президента рф Путина стало шоком и большим огорчением. Впрочем политик призвал США увеличить расходы на собственную оборону в ближайшие 3 года - учитывая прогнозы аналитиков о том, что Китай, возможно, готовится к нападению на Тайвань в 2027 году.

Напомним,

Соединенные Штаты остаются настроенными поддерживать Украину в ее борьбе за свободу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 18-го заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

По мнению Остина, нужно сосредотачиваться как на потребностях Украины на поле боя, так и на помощи ей поддерживать Силы обороны на долгосрочную перспективу.

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