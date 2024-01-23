США віддані зміцненню оборонно-промислової бази України - голова Пентагону

Потрібно зосереджуватися як на потребах України на полі бою, так і на допомозі їй підтримувати Сили оборони на довгострокову перспективу. Сполучені Штати, як і раніше, віддані зміцненню оборонно-промислової бази України, і союзники та партнери працюють поруч зі США. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України, пише УНН.

"Ми повинні продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на допомозі Україні зміцнити, модернізувати та підтримувати її сили оборони на довгострокову перспективу", - сказав Остін.

Ось чому, з його слів, Сполучені Штати провели конференцію з питань оборонно-промислової бази України у Вашингтоні минулого місяця "з метою започаткувати нову еру співпраці для задоволення довгострокових потреб безпеки України".

Ми як і раніше віддані зміцненню оборонно-промислової бази України, як для активізації поточної боротьби України, так і для посилення її довгострокового стримування. А наші союзники та партнери з гордістю працюють поруч з нами - зазначив Остін.

При цьому він підкреслив, що учасники Контактної групи "продемонстрували глибоку та принципову відданість міцній безпеці України".

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