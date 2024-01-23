США привержены укреплению оборонно-промышленной базы Украины - глава Пентагона

Нужно сосредоточиться как на потребностях Украины на поле боя, так и на помощи ей поддерживать Силы обороны на долгосрочную перспективу. Соединенные Штаты по-прежнему привержены укреплению оборонно-промышленной базы Украины, и союзники и партнеры работают рядом с США. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет УНН.

"Мы должны продолжать сосредотачиваться как на непосредственных потребностях Украины на поле боя, так и на помощи Украине укрепить, модернизировать и поддерживать ее силы обороны на долгосрочную перспективу", - сказал Остин.

Вот почему, по его словам, Соединенные Штаты провели конференцию по вопросам оборонно-промышленной базы Украины в Вашингтоне в прошлом месяце "с целью начать новую эру сотрудничества для удовлетворения долгосрочных потребностей безопасности Украины".

Мы по-прежнему преданы укреплению оборонно-промышленной базы Украины, как для активизации текущей борьбы Украины, так и для усиления ее долгосрочного сдерживания. А наши союзники и партнеры с гордостью работают рядом с нами - отметил Остин.

При этом он подчеркнул, что участники Контактной группы "продемонстрировали глубокую и принципиальную приверженность прочной безопасности Украины".

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