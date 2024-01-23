США привержены укреплению оборонно-промышленной базы Украины - глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин выразил неизменную приверженность укреплению оборонно-промышленной базы Украины с целью усиления ее долгосрочного сдерживания. Об этом он заявил во время 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил необходимость увеличения долгосрочной военной помощи во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что Украина готова соинвестировать в технологии и совместное производство.
Адвокат отобрал секретные документы у работницы суда - ВАКС
В Высшем антикоррупционном суде Украины адвоката обвиняют в изъятии документов, охраняемых законом, у работника аппарата суда. Национальная полиция и Антикоррупционное бюро были проинформированы.
Глава Пентагона - партнерам по формату "Рамштайн": мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины
Министр обороны США Ллойд Остин отметил важность непоколебимой поддержки Украины, заявив, что безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности.
Польша приостановила расследование по падению ракеты в приграничном селе Пшеводуве
Польша приостановила расследование ракетного инцидента 2022 года, в результате которого погибли два человека в Пшеводуве, из-за отсутствия сотрудничества со стороны Украины.
На Сыхове во Львове восстановлено теплоснабжение после вероятной хакерской атаки
В жилом массиве Сихов во Львове возобновили подачу тепла после сбоя в системе отопления, который, как подозревают, был вызван возможной хакерской атакой. По словам городского головы, горячее водоснабжение восстановлено на 30%.
Ратификация соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве: правительство одобрило законопроект
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения с Литвой о техническом и финансовом сотрудничестве. Соглашение направлено на укрепление двусторонних отношений и содействие демократии, правам человека и устойчивому экономическому развитию в Украине.
"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024
Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".
В Днепре прогремели взрывы - СМИ
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о ракете, которая двигалась в сторону города.
На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду
Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Дубенского района Ривненской области будут судить за получение $4000 взятки за незаконную передачу в аренду земельного участка. Обвинительный акт направлен в суд.