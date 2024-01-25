Лидер республиканцев в Сенате: мы в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл сообщил Республиканской партии, что они находятся в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

По словам источника Республиканской партии, знакомого с этим вопросом, Макконнелл сказал республиканцам на частной встрече в среду, что они находятся в "затруднительном положении", учитывая, что двухпартийные переговоры по иммиграции создали внутрипартийную вражду и, возможно, закрыли путь к одобрению масштабного пакета… - говориться в сообщении.

Отмечается, что новые сомнения лидера Республиканской партии в Сенате – одного из ведущих сторонников увеличения помощи Украине – предполагают, что Конгрессу, возможно, придется заняться этими вопросами целиком или разбить пакет на отдельные части, хотя никаких решений принято не было.

По словам источников, цель Макконнелла на встрече заключалась в том, чтобы объяснить своим коллегам, что четкого пути вперед не существует, если члены не будут готовы пойти на компромисс. Новые сомнения возникли в связи с тем, что республиканцы в Палате представителей – при поддержке Трампа, который критикует иммиграцию как главный вопрос выборов – протестуют по поводу двухпартийных переговоров, даже до того, как они завершились.

Республиканцы уже разделились во мнениях относительно того, следует ли одобрять какую-либо помощь Украине, даже несмотря на то, что они настаивали на том, что вопрос о границе должен быть решен до того, как будет одобрена помощь Украине. Вдобавок ко всему, требование республиканцев в Палате представителей принять законопроект о безопасности границ – HR 2 – не подходит демократам - говориться в сообщении.

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Во время встречи Макконнелл зачитал цитату Трампа в 2018 году, которая ставит под сомнение возможность демократов когда-либо голосовать за безопасность границ, и послание своим коллегам из Республиканской партии о том, что это может быть лучшая возможность для республиканцев обеспечить безопасность границ за последние десятилетия.

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Сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис, который является одним из тех, кто поддерживает увеличение помощи, сказал, что он просто хочет напомнить своим коллегам, что бездействие может иметь последствия.

Дополнение

Байден надеется на следующей неделе получить в Сенате соглашение по границе, от чего зависит помощь Украине.