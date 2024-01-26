Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку сорвать сделку по границе, от которой зависит помощь Украине. Тот отреагировал

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни назвал подход Дональда Трампа, который пытается сорвать соглашение в Сенате по границе с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине, "ужасным".

Об этом УНН сообщает с ссылкой на CNN.

Я думаю, что граница является очень важным вопросом для Дональда Трампа. И тот факт, что он сообщил сенаторам-республиканцам и конгрессменам, что он не хочет, чтобы мы решали пограничную проблему, потому что он хочет обвинить в этом Байдена, действительно ужасен - сказал Ромни из штата Юта.

Он признал, что в США происходит кризис на границе и американский народ страдает в результате происходящего на границе.

Кто-то баллотируется на пост президента не для того, чтобы попытаться решить проблему, а не говорить: "Эй, оставь эту проблему". Не решайте это. Позвольте мне взять на себя ответственность за решение этой проблемы позже - заявил Ромни.

Как пишет Raw Story, Дональд Трамп в соцсети Truth Social ответил Ромни, который раскритиковал его за якобы саботаж соглашения о границе с целью нанести вред переизбранию Джо Байдена.

Нам нужна сильная, мощная и, по сути, "идеальная" граница, и, если мы не получим ее, нам лучше не заключать соглашение, даже если это подтолкнет нашу страну к временному "закрытию" - заявил Трамп.

Дополнение

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл сообщил Республиканской партии, что они находятся в "затруднительном положении" по поводу границы и пакета помощи Украине.