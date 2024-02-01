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Глави Міноборони США та Британії обговорили підтримку України

Глави Міноборони США та Британії обговорили підтримку України

Київ • УНН

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Голова Пентагону США Ллойд Остін та міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час зустрічі обговорили подальшу спільну підтримку України проти російської агресії.

Міністри оборони США та Великої Британії Ллойд Остін і Грант Шаппс обговорили спільні виклики, які стоять перед країнами та подальшу спільну підтримку Україні. Про це йдеться на сайті Пентагону, пише УНН

Деталі

Остін зазначив, що альянс США і Британії залишається ключовим, оскільки обидві країни працюють разом над вирішенням триваючої кризи в Ізраїлі і Газі, атак підтримуваних Іраном повстанців-хуситів у Червоному морі і агресивної війни Росії в Україні.

На тлі низки безпекових викликів Остін заявив, що "особливі відносини між США та Великою Британією сильні як ніколи". 

Він додав, що США і Великобританія продовжують "стояти разом з Україною", оскільки російське вторгнення триває вже третій рік.  

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів, якими ми можемо продовжувати зміцнювати здатність України захищати свою суверенну територію", - сказав Остін.  

Доповнення

Помічниця державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для захисту та процвітання України. 

Крім того, міністерка фінансів США Джанет Єллен планує звернутися до Конгресу із закликом підтримувати Україну, бездіяльність може принести перемогу путіну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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