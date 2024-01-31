Нуланд впевнена, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні

Помічниця державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для захисту та процвітання України. Про це вона сказала під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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На запитання чи отримає Україна допомогу від США, про яку попросив Конгрес Байден, та чи існує "план Б", Нуланд відповіла:

Дозвольте мені почати з того, що американський народ розуміє і захоплюється дивом, якого Україна вже досягла, захистившись від цієї злісної російської агресії. І вони також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете продовжувати не тільки захищати себе, але й процвітати. І тому я абсолютно впевнена, що це розуміння відобразиться на голосуванні Конгресу на вимогу президента Байдена.