Нуланд впевнена, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні
Київ • УНН
Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за надання Україні додаткової допомоги, враховуючи роль США у захисті України від російської агресії та сприянні її процвітанню.
Помічниця державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для захисту та процвітання України. Про це вона сказала під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання чи отримає Україна допомогу від США, про яку попросив Конгрес Байден, та чи існує "план Б", Нуланд відповіла:
Дозвольте мені почати з того, що американський народ розуміє і захоплюється дивом, якого Україна вже досягла, захистившись від цієї злісної російської агресії. І вони також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете продовжувати не тільки захищати себе, але й процвітати. І тому я абсолютно впевнена, що це розуміння відобразиться на голосуванні Конгресу на вимогу президента Байдена.
Доповнення
У Білому домі заявили, що сподіваються на те, що попри суперечки на Капітолійському пагорбі, Конгресу вдасться узгодити додаткове фінансування для України. Відтак США зможуть повернутись до світового лідерства у підтримці України.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що без схвалення Конгресом США фінансування для допомоги України все, чого досягли українці, опиниться під загрозою. Таку заяву Блінкен зробив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.