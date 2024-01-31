Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине
Киев • УНН
Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.
Помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для защиты и процветания Украины. Об этом она сказала во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос получит ли Украина помощь от США, о которой попросил Конгресс Байден, и существует ли "план Б", Нуланд ответила:
Позвольте мне начать с того, что американский народ понимает и восхищается чудом, которого Украина уже достигла, защитившись от этой злобной российской агрессии. И они также понимают, что произойдет, если вы не сможете продолжать не только защищать себя, но и процветать. И поэтому я абсолютно уверена, что это понимание отразится на голосовании Конгресса по требованию президента Байдена.
Дополнение
В Белом доме заявили, что надеются на то, что несмотря на споры на Капитолийском холме, Конгрессу удастся согласовать дополнительное финансирование для Украины. Поэтому США смогут вернуться к мировому лидерству в поддержке Украины.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что без одобрения Конгрессом США финансирования для помощи Украине все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой. Такое заявление Блинкен сделал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.
Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине
Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.
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