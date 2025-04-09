Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.
Американские послы из девяти стран Тихоокеанского региона подписали письмо, в котором призвали Конгресс принять законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам для сохранения доверия со стратегическими партнерами.
Первый заместитель министра обороны Украины провел онлайн-встречу с международными партнерами, чтобы обсудить совершенствование структуры военного управления Украины и внедрение евроатлантических принципов и практик, а также координацию ответов на будущие угрозы безопасности.
Во время телефонного разговора Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и необходимость укрепления системы противовоздушной обороны страны от российских атак.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил лидерам парламентов стран Балтии, что законопроект о дополнительной помощи США для Украины и реформы политики в отношении границы будет разделен, а окончательное решение будет зависеть от предложений участников переговоров в Сенате.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил США за оборонную и экономическую помощь Украине и обсудил ожидания от решений саммита НАТО 2024 года по евроатлантической интеграции Украины.
Заместитель Госсекретаря США объявила, что американские управляемые авиабомбы малого диаметра сейчас находятся на пути к линии фронта в Украине для продолжения поддержки безопасности. По ее словам, Вашингтон продолжает оказывать Киеву поддержку в сфере безопасности, в частности, новым вооружением.
Посол США в Украине похвалил Министерство цифровой трансформации и его министра Михаила Федорова за достижения в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении.
Заместитель госсекретаря США заявила, что путин столкнется с неожиданностями на поле боя в 2024 году и выразила уверенность в успехе Украины с дополнительной поддержкой США.
Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.
Министр обороны Украины обсудил укрепление украинско-американского стратегического партнерства с официальными лицами США, в частности с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и Послом Бриджит Бринк.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с помощником Государственного секретаря США Викторией Нуланд, чтобы обсудить реализацию антикоррупционной и корпоративной реформ, а также расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и использование замороженных российских активов для обороны Украины.
Министр иностранных дел Кулеба и помощник госсекретаря США Нуланд обсудили расширение украинско-американского оборонного сотрудничества, использование замороженных российских активов и мирную формулу президента Зеленского.
Посол США встретился с Рустемом Умеровым и заместителем Государственного секретаря Викторией Нуланд в Киеве, чтобы обсудить поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.
Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.
США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.