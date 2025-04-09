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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27782 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Виктория Нуланд

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Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

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Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.

Война • 9 февраля, 00:07 • 124784 просмотра

Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами

Американские послы из девяти стран Тихоокеанского региона подписали письмо, в котором призвали Конгресс принять законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам для сохранения доверия со стратегическими партнерами.

Война • 7 февраля, 09:55 • 29992 просмотра

Сближение Украины и НАТО продолжается: заместитель министра обороны Павлюк провел встречу с международными партнерами

Первый заместитель министра обороны Украины провел онлайн-встречу с международными партнерами, чтобы обсудить совершенствование структуры военного управления Украины и внедрение евроатлантических принципов и практик, а также координацию ответов на будущие угрозы безопасности.

Война • 6 февраля, 16:57 • 28942 просмотра

Ермак обсудил с Салливаном текущую ситуацию на фронте и помощь Украине

Во время телефонного разговора Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и необходимость укрепления системы противовоздушной обороны страны от российских атак.

политика • 2 февраля, 08:35 • 30133 просмотра

Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил лидерам парламентов стран Балтии, что законопроект о дополнительной помощи США для Украины и реформы политики в отношении границы будет разделен, а окончательное решение будет зависеть от предложений участников переговоров в Сенате.

Война • 1 февраля, 07:39 • 32944 просмотра

Ермак и Нуланд: говорили об оборонной поддержке и дальнейшем сотрудничестве Украины и США

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил США за оборонную и экономическую помощь Украине и обсудил ожидания от решений саммита НАТО 2024 года по евроатлантической интеграции Украины.

Война • 31 января, 21:49 • 106302 просмотра

Нуланд заявила, что американские авиационные бомбы уже направляются на фронт

Заместитель Госсекретаря США объявила, что американские управляемые авиабомбы малого диаметра сейчас находятся на пути к линии фронта в Украине для продолжения поддержки безопасности. По ее словам, Вашингтон продолжает оказывать Киеву поддержку в сфере безопасности, в частности, новым вооружением.

Война • 31 января, 21:25 • 32198 просмотра

Украина - мировой лидер в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении: Бринк

Посол США в Украине похвалил Министерство цифровой трансформации и его министра Михаила Федорова за достижения в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении.

Война • 31 января, 20:59 • 102375 просмотра

путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд

Заместитель госсекретаря США заявила, что путин столкнется с неожиданностями на поле боя в 2024 году и выразила уверенность в успехе Украины с дополнительной поддержкой США.

Война • 31 января, 19:40 • 97324 просмотра

Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине

Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.

Война • 31 января, 18:47 • 104392 просмотра

Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

Министр обороны Украины обсудил укрепление украинско-американского стратегического партнерства с официальными лицами США, в частности с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и Послом Бриджит Бринк.

политика • 31 января, 16:40 • 28200 просмотра

Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с помощником Государственного секретаря США Викторией Нуланд, чтобы обсудить реализацию антикоррупционной и корпоративной реформ, а также расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и использование замороженных российских активов для обороны Украины.

политика • 31 января, 16:32 • 29008 просмотра

Глава МИД Кулеба встретился помощником госсекретаря США Нуланд: что известно

Министр иностранных дел Кулеба и помощник госсекретаря США Нуланд обсудили расширение украинско-американского оборонного сотрудничества, использование замороженных российских активов и мирную формулу президента Зеленского.

Война • 31 января, 15:49 • 26979 просмотра

Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне

Посол США встретился с Рустемом Умеровым и заместителем Государственного секретаря Викторией Нуланд в Киеве, чтобы обсудить поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.

Война • 31 января, 15:43 • 27559 просмотра

Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.

Война • 31 января, 10:15 • 20094 просмотра

В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-35

США готовы продать Турции истребители F-35, как только она избавится от российских систем противовоздушной обороны С-400, которые стоят на ее вооружении.

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