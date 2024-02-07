Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  192469 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190006 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  221784 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234402 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  196840 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183488 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280623 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356497 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами

Американские послы из девяти стран Тихоокеанского региона подписали письмо, в котором призвали Конгресс принять законопроект о предоставлении помощи Украине и другим союзникам для сохранения доверия со стратегическими партнерами.

Война •   •  20574 просмотра
Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами

Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок: в чем причина

Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок.

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Партия Гройсмана открыла сезон политических разборок: в чем причина

Ликвидация последствий ракетной атаки: в Киеве перекрыли движение по одной из улиц города

Движение транспорта перекрыли на одной из улиц возле станции метро "Черниговская" в Киеве, чтобы расчистить обломки после недавнего ракетного обстрела.

Война •   •  25007 просмотра
Ликвидация последствий ракетной атаки: в Киеве перекрыли движение по одной из улиц города

Сайт Минобразования временно не работает из-за вражеской кибератаки - министр

Сайт Министерства образования и науки был временно выведен из строя из-за вражеской кибератаки.

Война •   •  22451 просмотра
Сайт Минобразования временно не работает из-за вражеской кибератаки - министр

Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву

Еще одна погибшая была деблокирована из-под завалов. В целом в результате российской атаки на Киев количество жертв увеличилось до четырех.

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Вражеский удар по Киеву: из-под завалов деблокировали четвертую жертву

Украина и Швеция ведут переговоры по закупке для ВСУ БМП CV90

Представители Украины и Швеции обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте, а также сроки, условия и механизм закупки БМП CV-90.

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Украина и Швеция ведут переговоры по закупке для ВСУ БМП CV90

Шесть человек пострадали в результате атаки рф на Николаев - МВД

Шесть человек пострадали в результате российской атаки на украинский город Николаев 7 февраля, согласно сообщению Министерства внутренних дел.

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Шесть человек пострадали в результате атаки рф на Николаев - МВД

Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА

Три человека погибли и 21 получил ранения в результате ракетного удара россии по Киеву.

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Атака рф на Киев: количество пострадавших увеличилось до 21 - КГВА

Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех

Количество жертв российского ракетного удара по жилому району в Киевской области возросло до трех, поскольку аварийные службы продолжают работать на поврежденном месте.

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Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех

Вражеская атака на Харьков: из-под завалов спасли женщину

Женщина 1971 года рождения была спасена из-под завалов в Харькове после того, как российская атака повредила здания. Пострадавшая получила легкие ранения.

Война •   •  47430 просмотра
Вражеская атака на Харьков: из-под завалов спасли женщину