Американские дипломаты призывают Конгресс принять законопроект о помощи Украине для сохранения доверия со стратегическими партнерами

Американские послы из стран тихоокеанского региона призывают Конгресс США принять законопроект о выделении помощи Украине и другим союзникам, иначе пострадает доверие со стороны стратегических партнеров. Об этом говорится в письме американских послов в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах, пишет New York Times, передает УНН.

Детали

Группа послов США, работающих в Индо-Тихоокеанском регионе, призывает лидеров Конгресса обеспечить принятие закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и союзникам в Тихоокеанском регионе, заявляя, что на кону стоит доверие к Америке со стороны ее стратегических партнеров.

Письмо подписали послы Южной Кореи Филипп Голдберг, Японии Рам Эмануэль, Австралии Кэролайн Кеннеди, Филиппин Мерикей Карлсон, Индии Эрик Гарсетти, Китая Николас Бернс, Новой Зеландии Том

Удалл, Малайзии Эдгард Каган и Вьетнама Марк Кнаппер.

Письмо адресовано четырем ведущим лидерам Конгресса. Послы отмечают, что ранее не подписывали подобных обращений, но учитывая серьезность момента, считают необходимым поделиться оценкой запроса на дополнительное финансирование, которое считают крайне необходимым.

Правительства наблюдают за тем, что мы делаем в этот решающий момент истории - время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь длительное влияние на годы вперед. Они хотят видеть, что когда наступят трудные времена, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами - говорится в письме дипломатов.

Послы отмечают, что отказ от помощи Украине может придать Китаю смелости в регионе. Послы заявили, что страны с экспансионистскими идеями примут во внимание результат, когда законодатели проведут то, что в письме названо одним из самых результативных голосований за последнее поколение.

Не только наши союзники и партнеры будут оценивать этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей преданности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске - добавляют послы.

Напомним

Пакет чрезвычайных расходов на национальную безопасность в размере 118 миллиардов долларов, который сочетает помощь американским союзникам со строгой новой пограничной политикой, которой требуют республиканцы, балансирует на грани краха в Конгрессе накануне тестового голосования, запланированного на среду в Сенате.

Пакет, вынесенный на голосование в среду, предусматривает предоставление 60 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и почти 5 миллиардов долларов партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины