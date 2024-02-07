Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины
Киев • УНН
Палата представителей США отклонила республиканский законопроект, который предусматривал выделение $17,6 млрд помощи только Израилю, поскольку демократы хотели проголосовать за более широкий пакет, включающий помощь Украине, гуманитарную помощь и финансирование пограничной безопасности.
Палата представителей США во вторник отклонила предложенный республиканцами законопроект, который предусматривает для Израиля 17,6 миллиарда долларов, на фоне того, как демократы заявили, что вместо этого хотят проголосовать за более широкий пакет, который также предоставит помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и дополнительные деньги на безопасность границ, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Голосование составило 250 против 180.
"Помощь Израилю" - одному из крупнейших получателей иностранной помощи США - традиционно пользуется сильной двухпартийной поддержкой в Конгрессе. Но многие оппоненты назвали законопроект Палаты представителей политической уловкой республиканцев, призванной отвлечь внимание от их оппозиции к законопроекту Сената на сумму 118 миллиардов долларов, сочетающему в себе пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ с миллиардами долларов в виде чрезвычайной помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената будет "мертвым по прибытии" в палату еще до того, как он был представлен. А лидеры республиканцев в Сенате заявили во вторник, что они не думают, что эта мера наберет достаточно голосов для принятия.
Дополнение
Президент-демократ Джо Байден, который поддерживает законопроект Сената, пообещал наложить вето на законопроект Палаты представителей по Израилю.
Неудачное голосование в Палате представителей по Израилю стало вторым подряд для республиканского большинства Джонсона во вторник. Это произошло сразу после того, как Палата проголосовала против импичмента главному чиновнику Байдена по границе, министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.