Палата представників США відхилила законопроект республіканців щодо допомоги Ізраїлю без України

Палата представників США у вівторок відхилила запропонований республіканцями законопроект, який передбачає для Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, на тлі того, як демократи заявили, що натомість хочуть проголосувати за ширший пакет, яка також надасть допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та додаткові гроші на безпеку кордонів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Голосування становило 250 проти 180.

"Допомога Ізраїлю" - одному з найбільших одержувачів іноземної допомоги США - традиційно користується сильною двопартійною підтримкою в Конгресі. Але багато опонентів назвали законопроект Палати представників політичним вивертом республіканців, покликаним відвернути увагу від їхньої опозиції до законопроекту Сенату на суму 118 мільярдів доларів, що поєднує в собі перегляд імміграційної політики США та нове фінансування безпеки кордонів з мільярдами доларів у вигляді надзвичайної допомоги Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроект Сенату буде "мертвим після прибуття" до палати ще до того, як він був представлений. А лідери республіканців у Сенаті заявили у вівторок, що вони не думають, що цей захід набере достатньо голосів для ухвалення.

Доповнення

Президент-демократ Джо Байден, який підтримує законопроект Сенату, пообіцяв накласти вето на законопроект Палати представників щодо Ізраїлю.

Невдале голосування у Палаті представників щодо Ізраїлю стало другим поспіль для республіканської більшості Джонсона у вівторок. Це сталося одразу після того, як Палата проголосувала проти імпічменту головному чиновнику Байдена по кордону, міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.