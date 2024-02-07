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Американські дипломати закликають Конгрес ухвалити законопроект про допомогу Україні задля збереження довіри зі стратегічними партнерами

Американські дипломати закликають Конгрес ухвалити законопроект про допомогу Україні задля збереження довіри зі стратегічними партнерами

Київ • УНН

 • 29989 перегляди

Американські посли з дев'яти країн Тихоокеанського регіону підписали лист, в якому закликали Конгрес ухвалити законопроект про надання допомоги Україні та іншим союзникам задля збереження довіри зі стратегічними партнерами.

Американські посли з країн тихоокеанського регіону закликають Конгрес США ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні та іншим союзникам, інакше постраждає довіра з боку стратегічних партнерів. Про це йдеться в листі американських послів у Японії, Китаї, Австралії, Малайзії, В'єтнамі, Південній Кореї, Індії, Новій Зеландії та на Філіппінах, пише New York Times, передає УНН.

Деталі

Група послів США, які працюють в Індо-Тихоокеанському регіоні, закликає лідерів Конгресу забезпечити ухвалення закону про надання допомоги Україні, Ізраїлю та союзникам у Тихоокеанському регіоні, заявляючи, що на кону стоїть довіра до Америки з боку її стратегічних партнерів.

Лист підписали посли Південної Кореї Філіп Голдберг, Японії Рам Емануель, Австралії Керолайн Кеннеді, Філіппін Мерікей Карлсон, Індії Ерік Гарсетті, Китаю Ніколас Бернс, Нової Зеландії Том

Удалл, Малайзії Едгард Каган і В'єтнаму Марк Кнаппер.

Лист адресований чотирьом провідним лідерам Конгресу. Посли зазначають, що раніше не підписували подібних звернень, але зважаючи на серйозність моменту, вважають за необхідне поділитися оцінкою запиту на додаткове фінансування, яке вважають вкрай необхідним.

Уряди спостерігають за тим, що ми робимо в цей вирішальний момент історії - час, коли рішення, які ми приймаємо зараз, матимуть тривалий вплив на роки вперед. Вони хочуть бачити, що коли настануть важкі часи, Сполучені Штати будуть поруч з нашими союзниками і партнерами

- йдеться в листі дипломатів.

Посли зазначають, що відмова від допомоги Україні може надати Китаю сміливості в регіоні. Посли заявили, що країни з експансіоністськими ідеями візьмуть до уваги результат, коли законодавці проведуть те, що в листі названо одним з найбільш результативних голосувань за останнє покоління.

Не лише наші союзники і партнери будуть оцінювати цей момент, але й наші супротивники. Довіра до нашої відданості колективній безпеці і стримуванню висить на волосині

- додають посли.

Нагадаємо

Пакет надзвичайних витрат на національну безпеку у розмірі 118 мільярдів доларів, який поєднує допомогу американським союзникам із суворою новою прикордонною політикою, якої вимагають республіканці, балансує на межі краху в Конгресі напередодні тестового голосування, запланованого на середу в Сенаті.

Пакет, винесений на голосування в середу, передбачає надання 60 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю і майже 5 мільярдів доларів партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю.

Палата представників США відхилила законопроект республіканців щодо допомоги Ізраїлю без України07.02.24, 10:04 • 27711 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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