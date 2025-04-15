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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24132 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149894 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135369 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131918 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132578 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195263 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77339 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Вікторія Нуланд

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Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку з посади заступника держсекретаря з політичних питань.

Новини Світу • 5 березня, 14:46 • 22772 перегляди

Times: Нуланд хотіла примирити Зеленського і Залужного

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запропонувала залагодити розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та начальником Генштабу ЗСУ Залужним через намір Зеленського звільнити генерала.

Війна • 9 лютого, 00:07 • 124785 перегляди

Американські дипломати закликають Конгрес ухвалити законопроект про допомогу Україні задля збереження довіри зі стратегічними партнерами

Американські посли з дев'яти країн Тихоокеанського регіону підписали лист, в якому закликали Конгрес ухвалити законопроект про надання допомоги Україні та іншим союзникам задля збереження довіри зі стратегічними партнерами.

Війна • 7 лютого, 09:55 • 29992 перегляди

Зближення України і НАТО триває: заступник міністра оборони Павлюк провів зустріч з міжнародними партнерами

Перший заступник міністра оборони України провів онлайн-зустріч з міжнародними партнерами, щоб обговорити вдосконалення структури військового управління України та впровадження євроатлантичних принципів і практик, а також координацію відповідей на майбутні загрози безпеці.

Війна • 6 лютого, 16:57 • 28942 перегляди

Єрмак обговорив із Салліваном поточну ситуацію на фронті та допомогу Україні

Під час телефонної розмови Єрмак і Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та необхідність зміцнення системи протиповітряної оборони країни від російських атак.

Політика • 2 лютого, 08:35 • 30133 перегляди

Спікер Палати представників США сказав, що законопроект про кордон і допомогу Україні "ймовірно" розділять - ЗМІ

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив лідерам парламентів країн Балтії, що законопроект про додаткову допомога США для України та реформи політики щодо кордону буде розділено, а остаточне рішення буде залежати від пропозицій учасників переговорів у Сенаті.

Війна • 1 лютого, 07:39 • 32944 перегляди

Єрмак та Нуланд: говорили про оборонну підтримку й подальшу співпрацю України та США

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував США за оборонну та економічну допомогу Україні та обговорив очікування від рішень саміту НАТО 2024 року щодо євроатлантичної інтеграції України.

Війна • 31 січня, 21:49 • 106303 перегляди

Нуланд заявила, що американські авіаційні бомби вже прямують на фронт

Заступник Держсекретаря США оголосила, що американські керовані авіабомби малого діаметру зараз знаходяться на шляху до лінії фронту в Україні для продовження підтримки безпеки. За її словами, Вашингтон продовжує надавати Києву безпекову підтримку, зокрема, новим озброєнням.

Війна • 31 січня, 21:25 • 32198 перегляди

Україна – світовий лідер у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні: Брінк

Посол США в Україні похвалив Міністерство цифрової трансформації та його міністра Михайла Федорова за досягнення у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні.

Війна • 31 січня, 20:59 • 102376 перегляди

путін отримає кілька "приємних сюрпризів" на полі бою, а Україна досягне великих успіхів - Нуланд

Заступник держсекретаря США заявила, що путін зіткнеться з несподіванками на полі бою в 2024 році і висловила упевненість в успіху України з додатковою підтримкою США.

Війна • 31 січня, 19:40 • 97324 перегляди

Нуланд впевнена, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні

Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за надання Україні додаткової допомоги, враховуючи роль США у захисті України від російської агресії та сприянні її процвітанню.

Війна • 31 січня, 18:47 • 104392 перегляди

Міністр оборони України обговорив з офіційними особами США посилення стратегічного партнерства

Міністр оборони України обговорив зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства з офіційними особами США, зокрема із заступником Держсекретаря Вікторією Нуланд та Послом Бріджит Брінк.

Політика • 31 січня, 16:40 • 28200 перегляди

Обговорили реалізацію реформ: Шмигаль зустрівся з Нуланд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з помічником Державного секретаря США Вікторією Нуланд, щоб обговорити реалізацію антикорупційної та корпоративної реформ, а також розширення співпраці в оборонно-промисловому комплексі та використання заморожених російських активів для оборони України.

Політика • 31 січня, 16:32 • 29009 перегляди

Глава МЗС Кулеба зустрівся помічником держсекретаря США Нуланд: що відомо

Міністр закордонних справ Кулеба та помічник держсекретаря США Нуланд обговорили розширення українсько-американського оборонного співробітництва, використання заморожених російських активів та мирну формулу президента Зеленського.

Війна • 31 січня, 15:49 • 26979 перегляди

Важлива розмова Брінк, Нуланд та Умерова: говорили про війну

Посол США зустрівся з Рустемом Умеровим та заступником Державного секретаря Вікторією Нуланд у Києві, щоб обговорити підтримку США України у боротьбі з російською агресією.

Війна • 31 січня, 15:43 • 27560 перегляди

Помічник держсекретаря США Нуланд прибула до Києва

Помічник держсекретаря США Нуланд відвідала Київ, щоб зустрітися з українськими лідерами та наголосити на підтримці США у боротьбі з російською агресією.

Війна • 31 січня, 10:15 • 20094 перегляди

У США назвали умову для продажу Туреччині новітніх винищувачів F-35

США готові продати Туреччині винищувачі F-35, як тільки вона позбудеться російських систем протиповітряної оборони С-400, які стоять на її озброєнні.

Новини Світу • 31 січня, 05:45 • 25040 перегляди