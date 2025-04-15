Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку з посади заступника держсекретаря з політичних питань.
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запропонувала залагодити розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та начальником Генштабу ЗСУ Залужним через намір Зеленського звільнити генерала.
Американські посли з дев'яти країн Тихоокеанського регіону підписали лист, в якому закликали Конгрес ухвалити законопроект про надання допомоги Україні та іншим союзникам задля збереження довіри зі стратегічними партнерами.
Перший заступник міністра оборони України провів онлайн-зустріч з міжнародними партнерами, щоб обговорити вдосконалення структури військового управління України та впровадження євроатлантичних принципів і практик, а також координацію відповідей на майбутні загрози безпеці.
Під час телефонної розмови Єрмак і Салліван обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні та необхідність зміцнення системи протиповітряної оборони країни від російських атак.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив лідерам парламентів країн Балтії, що законопроект про додаткову допомога США для України та реформи політики щодо кордону буде розділено, а остаточне рішення буде залежати від пропозицій учасників переговорів у Сенаті.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував США за оборонну та економічну допомогу Україні та обговорив очікування від рішень саміту НАТО 2024 року щодо євроатлантичної інтеграції України.
Заступник Держсекретаря США оголосила, що американські керовані авіабомби малого діаметру зараз знаходяться на шляху до лінії фронту в Україні для продовження підтримки безпеки. За її словами, Вашингтон продовжує надавати Києву безпекову підтримку, зокрема, новим озброєнням.
Посол США в Україні похвалив Міністерство цифрової трансформації та його міністра Михайла Федорова за досягнення у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні.
Заступник держсекретаря США заявила, що путін зіткнеться з несподіванками на полі бою в 2024 році і висловила упевненість в успіху України з додатковою підтримкою США.
Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за надання Україні додаткової допомоги, враховуючи роль США у захисті України від російської агресії та сприянні її процвітанню.
Міністр оборони України обговорив зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства з офіційними особами США, зокрема із заступником Держсекретаря Вікторією Нуланд та Послом Бріджит Брінк.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з помічником Державного секретаря США Вікторією Нуланд, щоб обговорити реалізацію антикорупційної та корпоративної реформ, а також розширення співпраці в оборонно-промисловому комплексі та використання заморожених російських активів для оборони України.
Міністр закордонних справ Кулеба та помічник держсекретаря США Нуланд обговорили розширення українсько-американського оборонного співробітництва, використання заморожених російських активів та мирну формулу президента Зеленського.
Посол США зустрівся з Рустемом Умеровим та заступником Державного секретаря Вікторією Нуланд у Києві, щоб обговорити підтримку США України у боротьбі з російською агресією.
Помічник держсекретаря США Нуланд відвідала Київ, щоб зустрітися з українськими лідерами та наголосити на підтримці США у боротьбі з російською агресією.
США готові продати Туреччині винищувачі F-35, як тільки вона позбудеться російських систем протиповітряної оборони С-400, які стоять на її озброєнні.