Вікторія Нуланд

Україна – світовий лідер у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні: Брінк

Посол США в Україні похвалив Міністерство цифрової трансформації та його міністра Михайла Федорова за досягнення у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні.