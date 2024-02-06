Зближення України і НАТО триває: заступник міністра оборони Павлюк провів зустріч з міжнародними партнерами
Київ • УНН
Перший заступник міністра оборони України провів онлайн-зустріч з міжнародними партнерами, щоб обговорити вдосконалення структури військового управління України та впровадження євроатлантичних принципів і практик, а також координацію відповідей на майбутні загрози безпеці.
Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк провів важливу онлайн-зустріч із міжнародними партнерами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.
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Павлюк провів онлайн-зустріч із заступницею помічника Міністра оборони США з питань України, росії та Євразії Лорою Купер та уповноваженими представниками оборонних відомств стратегічних партнерів.
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Зокрема, йшлося про вдосконалення системи військового управління на стратегічному та оперативному рівнях, а також впровадження ключових Євроатлантичних принципів і практик, поєднаних із національним бойовим досвідом у плануванні й проведенні об’єднаних операцій.
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Також співрозмовники наголосили на необхідності подальшої уніфікації основних бойових систем, стандартизації озброєння та військової техніки і розширення простору спільних оборонних індустрій.
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