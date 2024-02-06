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Зближення України і НАТО триває: заступник міністра оборони Павлюк провів зустріч з міжнародними партнерами

Зближення України і НАТО триває: заступник міністра оборони Павлюк провів зустріч з міжнародними партнерами

Київ • УНН

 • 28939 перегляди

Перший заступник міністра оборони України провів онлайн-зустріч з міжнародними партнерами, щоб обговорити вдосконалення структури військового управління України та впровадження євроатлантичних принципів і практик, а також координацію відповідей на майбутні загрози безпеці.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк провів важливу онлайн-зустріч із міжнародними партнерами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі 

Павлюк провів онлайн-зустріч із заступницею помічника Міністра оборони США з питань України, росії та Євразії Лорою Купер та уповноваженими представниками оборонних відомств стратегічних партнерів.

Сторони обговорили спільне бачення Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо порядку розбудови перспективної структури та складу Сил оборони України 

- резюмували у відомстві.

Зокрема, йшлося про вдосконалення системи військового управління на стратегічному та оперативному рівнях, а також впровадження ключових Євроатлантичних принципів і практик, поєднаних із національним бойовим досвідом у плануванні й проведенні об’єднаних операцій. 

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Також співрозмовники наголосили на необхідності подальшої уніфікації основних бойових систем, стандартизації озброєння та військової техніки і розширення простору спільних оборонних індустрій. 

Триває постійна спільна робота з державами-партнерами України з метою узгодженого реагування на потенційні воєнні загрози у майбутньому безпековому середовищі

 – зазначив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Нагадаємо

Помічниця державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для захисту та процвітання України. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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