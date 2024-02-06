Сближение Украины и НАТО продолжается: заместитель министра обороны Павлюк провел встречу с международными партнерами

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк провел важную онлайн-встречу с международными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Павлюк провел онлайн-встречу с заместителем помощника Министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер и уполномоченными представителями оборонных ведомств стратегических партнеров.

Стороны обсудили общее видение Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно порядка развития перспективной структуры и состава Сил обороны Украины - резюмировали в ведомстве.

В частности, речь шла о совершенствовании системы военного управления на стратегическом и оперативном уровнях, а также внедрении ключевых Евроатлантических принципов и практик, объединенных с национальным боевым опытом в планировании и проведении объединенных операций.

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Также собеседники отметили необходимость дальнейшей унификации основных боевых систем, стандартизации вооружения и военной техники и расширения пространства совместных оборонных индустрий.

Продолжается постоянная совместная работа с государствами-партнерами Украины с целью согласованного реагирования на потенциальные военные угрозы в будущей среде безопасности - отметил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Напомним,

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