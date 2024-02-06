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Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов

Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 14:10  •  7232 просмотра

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Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.

Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился в Палату представителей США  с призывом как можно быстрее одобрить выделение Украине помощи в 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Детали

По его словам, помощь Украине означает поддержку европейской безопасности.

"Каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, - это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза", - заявил Мишель.

Он отметил, что решение Европейского совета о выделении  50 млрд евро Украине  также является "посланием всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей Соединенных Штатов с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины

- подчеркнул Мишель.

Также президент ЕР на пленарной сессии Европарламента говорил о военной поддержке Украины. Он отметил, что  необходимо срочно поддержать Украину большим количеством вооружений, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

"Мы пообещали Украине больше боеприпасов, 1 миллион патронов, и мы должны выполнить это фундаментальное обещание, которое мы дали все вместе, в Европейском совете", - заявил Мишель.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Президент Євроради Мішель закликав США терміново схвалити допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
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