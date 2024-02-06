Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов

Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился в Палату представителей США с призывом как можно быстрее одобрить выделение Украине помощи в 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

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По его словам, помощь Украине означает поддержку европейской безопасности.

"Каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, - это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза", - заявил Мишель.

Он отметил, что решение Европейского совета о выделении 50 млрд евро Украине также является "посланием всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей Соединенных Штатов с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины - подчеркнул Мишель.

Также президент ЕР на пленарной сессии Европарламента говорил о военной поддержке Украины. Он отметил, что необходимо срочно поддержать Украину большим количеством вооружений, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

"Мы пообещали Украине больше боеприпасов, 1 миллион патронов, и мы должны выполнить это фундаментальное обещание, которое мы дали все вместе, в Европейском совете", - заявил Мишель.