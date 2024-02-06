Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов
Киев • УНН
Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.
Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился в Палату представителей США с призывом как можно быстрее одобрить выделение Украине помощи в 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Детали
По его словам, помощь Украине означает поддержку европейской безопасности.
"Каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, - это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза", - заявил Мишель.
Он отметил, что решение Европейского совета о выделении 50 млрд евро Украине также является "посланием всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей Соединенных Штатов с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины
Также президент ЕР на пленарной сессии Европарламента говорил о военной поддержке Украины. Он отметил, что необходимо срочно поддержать Украину большим количеством вооружений, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
"Мы пообещали Украине больше боеприпасов, 1 миллион патронов, и мы должны выполнить это фундаментальное обещание, которое мы дали все вместе, в Европейском совете", - заявил Мишель.
Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов
Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.
На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина
Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.
ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора
Следователи получили поручение расследовать незаконную установку оборудования для видеонаблюдения в одном из комплексов Киевской области с целью защиты прав журналистов.
В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных типах угроз
Обновление приложения "Воздушная тревога" позволит украинцам получать важные сообщения о различных угрозах, таких как стихийные бедствия, и предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.
Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность
Польские пункты пропуска на границе с Украиной были разблокированы после протестов, но еще не работают на полную мощность.
Поразил током знакомую и задушил ее дочь: в Киеве 55-летний мужчина получил пожизненное
55-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство знакомой и ее дочери в Киеве. Одну связал и убил током, а другую задушил проволокой.
Транзит взрывчатки в рф: в посольстве Украины призвали не политизировать дело
Посольство Украины призывает не политизировать дело о взрывчатке, которую якобы перевозили через территорию Грузии из Одессы в Россию, и выражает готовность сотрудничать с грузинскими властями для выяснения обстоятельств.
Удар рф по Токаревке в Херсонской области унес жизнь человека, двое пострадавших в больнице - ОВА
В результате российского обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 49-летний мужчина, еще двое местных жителей получили ранения.
Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми
Еще три семьи с четырьмя детьми были возвращены из оккупированной Херсонской области с помощью организации Save Ukraine после потери бизнеса, допросов и опасений за безопасность детей в условиях российской оккупации.
В Ужгороде 7-летняя девушка отравилась угарным газом - ГСЧС
В Ужгороде 7-летнюю девочку госпитализировали в Ужгородскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Причины и обстоятельства дела устанавливают компетентные органы