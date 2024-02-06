Президент Євроради Мішель закликав США терміново схвалити допомогу Україні на 60 мільярдів доларів
Київ • УНН
Президент Європейської Ради закликав Палату представників Конгресу США терміново схвалити виділення 60 мільярдів доларів допомоги для фінансової стабільності України і підкреслив, що допомога Україні підтримує європейську безпеку.
Президент Європейської ради Шарль Мішель звернувся до Палати представників США із закликом якнайшвидше схвалити виділення Україні допомоги у 60 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
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За його словами, допомога Україні означає підтримку європейської безпеки.
"Кожен європейський євро, мобілізований для підтримки України, - це євро, вкладений у нашу власну безпеку і процвітання. Це євро, вкладений у стабільність Європейського союзу", - заявив Мішель.
Він зауважив, що рішення Європейської ради щодо виділення 50 млрд євро Україні також є "посланням усім тим, хто, як і ми, вірить у демократичні цінності та цінності свободи".
Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб разом із вами звернутися до Палати представників Сполучених Штатів з урочистим закликом швидко виділити 60 мільярдів доларів, необхідних для забезпечення фінансової стабільності України
Також президент ЄР на пленарній сесії Європарламенту говорив про військову підтримку України. Він зауважив, що необхідно терміново підтримати Україну великою кількістю озброєнь, боєприпасів та систем протиповітряної оборони.
"Ми пообіцяли Україні більше боєприпасів, 1 мільйон набоїв, і ми повинні виконати цю фундаментальну обіцянку, яку ми дали всі разом, у Європейській раді", - заявив Мішель.