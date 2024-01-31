Міністр оборони України обговорив з офіційними особами США посилення стратегічного партнерства
Київ • УНН
Міністр оборони України обговорив зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства з офіційними особами США, зокрема із заступником Держсекретаря Вікторією Нуланд та Послом Бріджит Брінк.
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про враження від зустрічі з заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторіє Нуланд та послом США Бріджит Брінк. Зокрема він написав на своїй сторінці у соцмережі Х що політики говорили про зміцнення україно-американського стратегічного партнерства, передає УНН.
Подякував народу та керівництву Сполучених Штатів за підтримку. Обговорили подальшу співпрацю та шляхи зміцнення нашого стратегічного партнерства.
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Раніше УНН писав про цю зустріч із посиланням на посла США Бріджит Брінк.
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