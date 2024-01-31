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Міністр оборони України обговорив з офіційними особами США посилення стратегічного партнерства

Міністр оборони України обговорив з офіційними особами США посилення стратегічного партнерства

Київ • УНН

 • 28198 перегляди

Міністр оборони України обговорив зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства з офіційними особами США, зокрема із заступником Держсекретаря Вікторією Нуланд та Послом Бріджит Брінк.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про враження від зустрічі з заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторіє Нуланд та послом США Бріджит Брінк. Зокрема він написав на своїй сторінці у соцмережі Х що політики говорили про зміцнення україно-американського стратегічного партнерства, передає УНН.

Подякував народу та керівництву Сполучених Штатів за підтримку. Обговорили подальшу співпрацю та шляхи зміцнення нашого стратегічного партнерства.

– написав Умєров.

Додатково

Раніше УНН писав про цю зустріч із посиланням на посла США Бріджит Брінк.

Обговорили реалізацію реформ: Шмигаль зустрівся з Нуланд31.01.24, 18:32 • 29008 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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