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Важлива розмова Брінк, Нуланд та Умерова: говорили про війну

Важлива розмова Брінк, Нуланд та Умерова: говорили про війну

Київ • УНН

 • 27557 перегляди

Посол США зустрівся з Рустемом Умеровим та заступником Державного секретаря Вікторією Нуланд у Києві, щоб обговорити підтримку США України у боротьбі з російською агресією.

Посол США Бріджит Брінк зустрілась з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони провели важливу розмову разом із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. Про це Брінк повідомила у соц мережі Х, передає УНН.

Сьогодні відбулася важлива розмова з @rustem_umerov та  @UnderSecStateP про боротьбу України, яка захищає свої кордони та свій народ від російської агресії.

– написала Брінк.

Нагадаємо

Ранком УНН писав, що Вікторія Нуланд прибула до Києва. Помічниця держсекретаря США Нуланд відвідала Київ, щоб зустрітися з українськими лідерами та наголосити на підтримці США у боротьбі з російською агресією.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітика
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
viktoriia-nulandВікторія Нуланд
bridzhyt-a-brinkБріджит А. Брінк
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