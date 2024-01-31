Важлива розмова Брінк, Нуланд та Умерова: говорили про війну
Київ • УНН
Посол США зустрівся з Рустемом Умеровим та заступником Державного секретаря Вікторією Нуланд у Києві, щоб обговорити підтримку США України у боротьбі з російською агресією.
Посол США Бріджит Брінк зустрілась з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони провели важливу розмову разом із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. Про це Брінк повідомила у соц мережі Х, передає УНН.
Сьогодні відбулася важлива розмова з @rustem_umerov та @UnderSecStateP про боротьбу України, яка захищає свої кордони та свій народ від російської агресії.
Нагадаємо
Ранком УНН писав, що Вікторія Нуланд прибула до Києва. Помічниця держсекретаря США Нуланд відвідала Київ, щоб зустрітися з українськими лідерами та наголосити на підтримці США у боротьбі з російською агресією.