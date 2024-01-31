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Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне

Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 15:43  •  20013 просмотра

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Посол США встретился с Рустемом Умеровым и заместителем Государственного секретаря Викторией Нуланд в Киеве, чтобы обсудить поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.

Посол США Бриджит Бринк встретилась с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они провели важный разговор вместе с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом Бринк сообщила в соц сети Х, передает УНН.

Сегодня состоялся важный разговор с @rustem_umerov и  @UnderSecStateP о борьбе Украины, которая защищает свои границы и свой народ от российской агрессии.

- написала Бринк.

Напомним,

Утром УНН писал, что Виктория Нуланд прибыла в Киев. Помощница госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
viktoriya-nulandВиктория Нуланд
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Важлива розмова Брінк, Нуланд та Умерова: говорили про війну
An important conversation between Brink, Nuland and Umerova: they talked about the war
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