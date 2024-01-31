Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне

Посол США Бриджит Бринк встретилась с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они провели важный разговор вместе с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом Бринк сообщила в соц сети Х, передает УНН.

Сегодня состоялся важный разговор с @rustem_umerov и @UnderSecStateP о борьбе Украины, которая защищает свои границы и свой народ от российской агрессии. - написала Бринк.

Напомним,

Утром УНН писал, что Виктория Нуланд прибыла в Киев. Помощница госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.