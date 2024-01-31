Помічник держсекретаря США Нуланд прибула до Києва
Київ • УНН
Помічник держсекретаря США Нуланд відвідала Київ, щоб зустрітися з українськими лідерами та наголосити на підтримці США у боротьбі з російською агресією.
Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд 31 січня прибула до Києва. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує УНН.
З поверненням в Україну, Вікторія Нуланд. Сьогодні ми зустрінемося з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні
У США планують рішення, що дасть змогу забезпечити допомогу Україні зброєю31.01.24, 12:09 • 22962 перегляди