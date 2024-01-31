Помічник держсекретаря США Нуланд прибула до Києва

Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд 31 січня прибула до Києва. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує УНН.

З поверненням в Україну, Вікторія Нуланд. Сьогодні ми зустрінемося з лідерами уряду, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні - написала Брінк у соцмережі X.

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