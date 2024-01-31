Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  81700 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  105224 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  128359 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  143057 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133790 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131479 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131434 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128412 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149071 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161010 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 10:15  •  13875 просмотра

Read in English

Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 31 января прибыла в Киев. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует УНН

С возвращением в Украину, Виктория Нуланд. Сегодня мы встретимся с лидерами правительства, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине

- написала Бринк в соцсети X.

В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием31 январь 2024, 10:09 • 13898 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
Помічник держсекретаря США Нуланд прибула до Києва
Assistant Secretary of State Nuland arrives in Kyiv
Новости по теме

Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Помощник госсекретаря США Нуланд посетила Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подчеркнуть поддержку США в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  13875 просмотра
Помощник госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием

США планируют предоставить Украине оружие, передав его Греции с тем пониманием, что Греция потом передаст Украине часть своих избыточных вооружений.

Война •   •  13898 просмотра
В США планируют решение, которое позволит обеспечить помощь Украине оружием

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО

Шестерых сотрудников Киевского СИЗО судить за халатность и служебный подлог, что позволило заключенному пронести взрывчатку из СИЗО и взорвать ее в Шевченковском районном суде в июле 2023 года.

Киев •   •  13303 просмотра
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО

Министры ЕС обсудят помощь Украине в рамках Европейского фонда мира и "новый этап" EPF - Боррель

Министры обороны ЕС обсудят предоставление дополнительной помощи Украине из фонда Европейского фонда мира и возможное переформатирование фонда.

Война •   •  14777 просмотра
Министры ЕС обсудят помощь Украине в рамках Европейского фонда мира и "новый этап" EPF - Боррель

Насчитал подчиненным миллион гривен доплат: на Николаевщине объявили подозрение должностному лицу воинской части

Начальника штаба воинской части в Николаевской области подозревают в незаконном начислении 1 миллиона гривен подчиненным, которые фактически не выполняли боевых задач.

Криминал и ЧП •   •  11869 просмотра
Насчитал подчиненным миллион гривен доплат: на Николаевщине объявили подозрение должностному лицу воинской части

Израиль призывает отправить Генсека ООН в отставку

Израиль призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку после заявлений о том, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС.

Новости Мира •   •  11870 просмотра
Израиль призывает отправить Генсека ООН в отставку

Украинские воины нанесли поражение оккупантам на левом берегу Днепра: уничтожены РСЗО "БМ-21", пушки, танк

Украинские защитники продолжают операции на левом берегу Днепра, уничтожив 1 танк, 2 РСЗО БМ-21, 3 пушки и убив 90 российских военнослужащих.

Война •   •  15008 просмотра
Украинские воины нанесли поражение оккупантам на левом берегу Днепра: уничтожены РСЗО "БМ-21", пушки, танк

россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина

57-летний мужчина получил осколочное ранение руки после того, как российские войска обстреляли жилой дом в селе Тягинка Херсонской области.

Война •   •  15442 просмотра
россияне ударили по Херсонщине: ранен 57-летний мужчина

Украина ищет различные пути для получения необходимого количества боеприпасов - Кулеба

Украина изучает различные варианты получения необходимого количества боеприпасов для своих Вооруженных сил, поскольку они нуждаются в большем количестве поставок для продолжения борьбы с россией.

Война •   •  15299 просмотра
Украина ищет различные пути для получения необходимого количества боеприпасов - Кулеба

"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины

Пять лидеров ЕС призывают блок выполнить обещания и предоставить Украине достаточно оружия.

Война •   •  16234 просмотра
"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины