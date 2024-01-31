Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о впечатлениях от встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и послом США Бриджит Бринк. В частности он написал на своей странице в соцсети Х что политики говорили об укреплении украино-американского стратегического партнерства, передает УНН.

Поблагодарил народ и руководство Соединенных Штатов за поддержку. Обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления нашего стратегического партнерства. - написал Умеров.

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Ранее УНН писал об этой встрече со ссылкой на посла США Бриджит Бринк.

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