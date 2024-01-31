Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  145705 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  159763 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  144945 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  137563 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135079 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131157 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

Министр обороны Украины обсудил укрепление украинско-американского стратегического партнерства с официальными лицами США, в частности с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и Послом Бриджит Бринк.

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Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.

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НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

По словам назначенного россией губернатора, обломки сбитой ракеты упали на пустыре в оккупированном Севастополе, - никто не пострадал.

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Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

ЕС объявил о планах подготовить еще 20 000 украинских военнослужащих в дополнение к 40 000, которые уже прошли подготовку, в результате чего, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, к концу лета общее количество достигнет 60 000.

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ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с помощником Государственного секретаря США Викторией Нуланд, чтобы обсудить реализацию антикоррупционной и корпоративной реформ, а также расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и использование замороженных российских активов для обороны Украины.

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Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн

Народному депутату Украины Александру Мариковскому сообщено о подозрении во внесении в е-декларации за 2020 год заведомо недостоверных сведений о владении криптовалютой на сумму 24,6 млн грн.

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Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн

Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска

Правоохранители опубликовали видео кадров первых минут после российского ракетного удара по центру Покровска в Донецкой области.

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Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска

Турецкий бизнес присоединяется к восстановлению украинской инфраструктуры

На встрече обсуждалось привлечение турецкого бизнеса к реконструкции украинской инфраструктуры, такой как морские порты, дороги и мосты, с целью увеличения экспорта и экономического сотрудничества между двумя странами.

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Турецкий бизнес присоединяется к восстановлению украинской инфраструктуры

ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель

ЕС ожидает, что до марта Украина получит лишь 52% от запланированных 1 миллиона боеприпасов, согласно последним данным.

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ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель

Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС

Южная Африка подтвердила, что Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к БРИКС, тогда как Аргентина отклонила приглашение.

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Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС