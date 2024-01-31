Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с помощником Государственного секретаря США Викторией Нуланд, чтобы обсудить реализацию антикоррупционной и корпоративной реформ, а также расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и использование замороженных российских активов для обороны Украины.
Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн
Народному депутату Украины Александру Мариковскому сообщено о подозрении во внесении в е-декларации за 2020 год заведомо недостоверных сведений о владении криптовалютой на сумму 24,6 млн грн.
Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска
Правоохранители опубликовали видео кадров первых минут после российского ракетного удара по центру Покровска в Донецкой области.
Турецкий бизнес присоединяется к восстановлению украинской инфраструктуры
На встрече обсуждалось привлечение турецкого бизнеса к реконструкции украинской инфраструктуры, такой как морские порты, дороги и мосты, с целью увеличения экспорта и экономического сотрудничества между двумя странами.
ЕС до марта поставит Украине лишь 52% обещанных боеприпасов - Боррель
ЕС ожидает, что до марта Украина получит лишь 52% от запланированных 1 миллиона боеприпасов, согласно последним данным.
Южная Африка заявляет, что пять стран подтвердили вступление в БРИКС
Южная Африка подтвердила, что Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединятся к БРИКС, тогда как Аргентина отклонила приглашение.
Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали
Международный суд ООН частично поддержал иск Украины о нарушении россией конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, но отклонил большинство обвинений Украины.
В Минагро разрабатывают положение реестра производителей технической конопли и механизм отбора проб на содержание наркотических веществ
Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает реестр производителей промышленной конопли и механизмы отбора образцов для регулирования выращивания конопли в соответствии с новым законом.
Активно привлекают гастролеров и используют "мертвые души": оккупанты начали регистрировать фейковых избирателей
Оккупационные власти активно привлекают к голосованию гастролеров, чтобы завысить явку на "президентских выборах рф". Также наблюдается интенсивная регистрация "мертвых душ", чтобы придать вид легального участия в "выборах" на ВОТ.
Глава МИД Кулеба встретился помощником госсекретаря США Нуланд: что известно
Министр иностранных дел Кулеба и помощник госсекретаря США Нуланд обсудили расширение украинско-американского оборонного сотрудничества, использование замороженных российских активов и мирную формулу президента Зеленского.