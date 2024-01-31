Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд. Стороны обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную, передает УНН.

Скоординировали нашу работу перед многосторонней координационной платформой доноров, которая состоится в феврале. Тесно сотрудничаем с США и международными финансовыми учреждениями для привлечения необходимой финансовой поддержки. Обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную. Госпожа Нуланд отметила прогресс Украины в этих вопросах - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль также поблагодарил правительство США за помощь.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд расширение сотрудничества оборонных индустрий, использование замороженных активов, формулу мира.