Обговорили реалізацію реформ: Шмигаль зустрівся з Нуланд
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з помічником Державного секретаря США Вікторією Нуланд, щоб обговорити реалізацію антикорупційної та корпоративної реформ, а також розширення співпраці в оборонно-промисловому комплексі та використання заморожених російських активів для оборони України.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд. Сторони обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну, передає УНН.
Скоординували нашу роботу перед багатосторонньою координаційною платформою донорів, що відбудеться в лютому. Тісно співпрацюємо зі США та міжнародними фінансовими установами для залучення необхідної фінансової підтримки. Обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну. Пані Нуланд відзначила прогрес України в цих питаннях
Шмигаль також подякував уряду США за допомогу.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з помічником державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд розширення співпраці оборонних індустрій, використання заморожених активів, формулу миру.