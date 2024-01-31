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Обговорили реалізацію реформ: Шмигаль зустрівся з Нуланд

Обговорили реалізацію реформ: Шмигаль зустрівся з Нуланд

Київ • УНН

 • 29008 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з помічником Державного секретаря США Вікторією Нуланд, щоб обговорити реалізацію антикорупційної та корпоративної реформ, а також розширення співпраці в оборонно-промисловому комплексі та використання заморожених російських активів для оборони України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд. Сторони обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну, передає УНН.

Скоординували нашу роботу перед багатосторонньою координаційною платформою донорів, що відбудеться в лютому. Тісно співпрацюємо зі США та міжнародними фінансовими установами для залучення необхідної фінансової підтримки. Обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну. Пані Нуланд відзначила прогрес України в цих питаннях

 - повідомив Шмигаль.

Шмигаль також подякував уряду США за допомогу.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з помічником державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд розширення співпраці оборонних індустрій, використання заморожених активів, формулу миру.

Павло Башинський

Павло Башинський

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