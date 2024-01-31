Глава МЗС Кулеба зустрівся помічником держсекретаря США Нуланд: що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з помічником державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд розширення співпраці оборонних індустрій, використання заморожених активів, формулу миру, повідомляє МЗС України, пише УНН.

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Як повідомляє міністерство, Дмитро Кулеба зустрівся у Києві з Вікторією Нуланд.

Сторони обговорили продовження безпекової допомоги США, розширення співпраці оборонних індустрій України та Сполучених Штатів, використання заморожених активів РФ, реалізацію Формули миру Президента Зеленського та підготовку до Вашингтонського саміту НАТО. - повідомляють в МЗС.

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Нагадаємо

Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд 31 січня прибула до Києва.