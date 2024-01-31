Глава МИД Кулеба встретился помощником госсекретаря США Нуланд: что известно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд расширение сотрудничества оборонных индустрий, использование замороженных активов, формулу мира, сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщает министерство, Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с Викторией Нуланд.

Стороны обсудили продолжение помощи США в сфере безопасности, расширение сотрудничества оборонных индустрий Украины и Соединенных Штатов, использование замороженных активов РФ, реализацию Формулы мира Президента Зеленского и подготовку к Вашингтонскому саммиту НАТО. - сообщают в МИДе.

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Напомним

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 31 января прибыла в Киев.