Глава МИД Кулеба встретился помощником госсекретаря США Нуланд: что известно
Министр иностранных дел Кулеба и помощник госсекретаря США Нуланд обсудили расширение украинско-американского оборонного сотрудничества, использование замороженных российских активов и мирную формулу президента Зеленского.
Последствия воздушной тревоги: в оккупированном Севастополе начался пожар в районе аэродрома Бельбек
Пожар начался на севере города, ориентировочно в районе аэродрома Бельбек. Местные сообщают, что дым от огня видно из разных районов Севастополя.
Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне
Посол США встретился с Рустемом Умеровым и заместителем Государственного секретаря Викторией Нуланд в Киеве, чтобы обсудить поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.
САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия
По данным прокуроров, сейчас решается вопрос об обращении в ВСП с ходатайством об отстранении Всеволода Князева от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии
Украинские паралимпийцы завоевали 17 медалей, среди которых 1 золотая, 7 серебряных и 9 бронзовых на чемпионате мира в Италии.
"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными
СБУ продемонстрировала кадры, как Украина вернула 207 граждан, в рамках 50-го обмена пленными с начала войны.
Глава Евросовета перед саммитом: обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС с 50 млрд евро для Украины жизненно важно
Обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС является жизненно важным для доверия к блоку и его обязательства оказывать непоколебимую поддержку Украине, заявил Мишель перед саммитом 1 февраля.
Предлагали сбежать в ЕС на основании поддельных документов: заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации
СБУ заблокировала четыре схемы нелегального вывоза мужчин призывного возраста за границу по поддельным документам, задержав десять организаторов, которые брали за это до $12 000 в зависимости от срочности.
Суд ООН по делу Украина против россии признал, что рф нарушила договор организации - СМИ
Международный суд ООН признал, что россия нарушила часть антитеррористического договора ООН.
российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров
российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН в Гааге, где должны объявить решение о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.