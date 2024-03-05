Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку - Блінкен
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку з посади заступника держсекретаря з політичних питань.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 5 березня, оголосив що його заступниця Вікторія Нуланд незабаром піде у відставку. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Держдепа.
Вікторія Нуланд повідомила мені, що найближчими тижнями вона має намір залишити посаду заступника державного секретаря з політичних питань
За його словами, дипломати і студенти вивчатимуть її лідерство ще довгі роки.
"Її зусилля були незамінні у протистоянні повномасштабному вторгненню путіна в Україну, у створенні глобальної коаліції для забезпечення його стратегічного провалу і в наданні допомоги Україні в досягненні того дня, коли вона зможе твердо стояти на своїх ногах - демократично, економічно та у військовому відношенні", - вказав Блінкен.
Він також повідомив, що обов'язки Нуланд тимчасово виконуватиме заступник держсекретаря Джон Басс.
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