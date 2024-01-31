путін отримає кілька "приємних сюрпризів" на полі бою, а Україна досягне великих успіхів - Нуланд

російського президента володимира путіна на полі бою чекають "приємні сюрпризи". Про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд сказала під час пресконференції у Києві, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання журналістів про стратегію України у війні проти російської федерації, Нуланд зазначила, що 2024-й – рік "абсолютної стратегічної важливості для України", а до США вона повертається більш впевненою в успіхах на полі бою.

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"Маю сказати, що сьогодні ввечері я залишаю Київ більш натхненною єдністю та рішучістю щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України. Я також повертаюся з більшою впевненістю, що, хоч Україна і зміцнює свою оборону, пан Путін отримає кілька приємних сюрпризів на полі бою і що Україна досягне великих успіхів цього року", – зазначила заступниця держсекретаря США.

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У середу американська посадовиця прибула із візитом до Києва.