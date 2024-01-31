путін отримає кілька "приємних сюрпризів" на полі бою, а Україна досягне великих успіхів - Нуланд
Київ • УНН
Заступник держсекретаря США заявила, що путін зіткнеться з несподіванками на полі бою в 2024 році і висловила упевненість в успіху України з додатковою підтримкою США.
російського президента володимира путіна на полі бою чекають "приємні сюрпризи". Про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд сказала під час пресконференції у Києві, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Відповідаючи на запитання журналістів про стратегію України у війні проти російської федерації, Нуланд зазначила, що 2024-й – рік "абсолютної стратегічної важливості для України", а до США вона повертається більш впевненою в успіхах на полі бою.
Нуланд впевнена, що Конгрес США проголосує за додаткову допомогу Україні31.01.24, 20:47 • 104391 перегляд
"Маю сказати, що сьогодні ввечері я залишаю Київ більш натхненною єдністю та рішучістю щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України. Я також повертаюся з більшою впевненістю, що, хоч Україна і зміцнює свою оборону, пан Путін отримає кілька приємних сюрпризів на полі бою і що Україна досягне великих успіхів цього року", – зазначила заступниця держсекретаря США.
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У середу американська посадовиця прибула із візитом до Києва.