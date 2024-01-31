путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд

российского президента владимира путина на поле боя ждут "приятные сюрпризы". Об этом заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала во время пресс-конференции в Киеве, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Отвечая на вопрос журналистов о стратегии Украины в войне против российской федерации, Нуланд отметила, что 2024-й - год "абсолютной стратегической важности для Украины", а в США она возвращается более уверенной в успехах на поле боя.

Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине

"Должна сказать, что сегодня вечером я оставляю Киев более воодушевленной единством и решимостью относительно 2024 года и его абсолютной стратегической важности для Украины. Я также возвращаюсь с большей уверенностью, что, хотя Украина и укрепляет свою оборону, господин путин получит несколько приятных сюрпризов на поле боя и что Украина достигнет больших успехов в этом году", - отметила заместитель госсекретаря США.

Напомним

В среду американская чиновница прибыла с визитом в Киев.