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Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 14:46  •  7024 просмотра

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 5 марта, объявил, что его заместитель Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Госдепа. 

Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели она намерена покинуть пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам 

- говорится в заявлении Блинкена.

По его словам,  дипломаты и студенты  будут изучать ее лидерство еще долгие годы. 

"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению путина в Украину, в создании глобальной коалиции для обеспечения его стратегического провала и в оказании помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо стоять на своих ногах - демократически, экономически и в военном отношении", - указал Блинкен. 

Он также сообщил, что обязанности Нуланд временно будет исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд31 января 2024, 19:40 • 95271 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

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