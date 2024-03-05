Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 5 марта, объявил, что его заместитель Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Госдепа.

Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели она намерена покинуть пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам - говорится в заявлении Блинкена.

По его словам, дипломаты и студенты будут изучать ее лидерство еще долгие годы.

"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению путина в Украину, в создании глобальной коалиции для обеспечения его стратегического провала и в оказании помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо стоять на своих ногах - демократически, экономически и в военном отношении", - указал Блинкен.

Он также сообщил, что обязанности Нуланд временно будет исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд