Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Киев • УНН
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 5 марта, объявил, что его заместитель Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Госдепа.
Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели она намерена покинуть пост заместителя государственного секретаря по политическим вопросам
По его словам, дипломаты и студенты будут изучать ее лидерство еще долгие годы.
"Ее усилия были незаменимы в противостоянии полномасштабному вторжению путина в Украину, в создании глобальной коалиции для обеспечения его стратегического провала и в оказании помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо стоять на своих ногах - демократически, экономически и в военном отношении", - указал Блинкен.
Он также сообщил, что обязанности Нуланд временно будет исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.
путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд31 января 2024, 19:40 • 95271 просмотр
Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Виктория Нуланд вскоре уйдет в отставку с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
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