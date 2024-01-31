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Єрмак та Нуланд: говорили про оборонну підтримку й подальшу співпрацю України та США

Єрмак та Нуланд: говорили про оборонну підтримку й подальшу співпрацю України та США

Київ • УНН

 • 106301 перегляди

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував США за оборонну та економічну допомогу Україні та обговорив очікування від рішень саміту НАТО 2024 року щодо євроатлантичної інтеграції України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся із заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторіє Нуланд. Про перебіг зустрічі розповіли у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

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Деталі

Андрій Єрмак від імені Президента України подякував за надану США потужну оборонну та економічну допомогу й відзначив, що продовження комплексної підтримки є критично важливим для наближення перемоги нашої держави.

Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Президент України, його команда налаштовані й надалі підтримувати високу динаміку двостороннього діалогу, який зміцнює спроможності України вести ефективну боротьбу з агресором. 

– наголосив керівник Офісу Глави держави.

Єрмак також поінформував американських гостей про ситуацію на передовій й першочергові потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці. Співрозмовники відзначили важливість обміну військовополоненими, який відбувся сьогодні.

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Також сторони окремо торкнулись очікувань щодо рішень учасників саміту НАТО, який відбудеться в липні 2024 року у Вашингтоні.

Президент України та наші громадяни розраховують, що на саміті НАТО будуть належно оцінені зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції та ухвалені історичні рішення щодо нашої держави. 

 – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Очільник українського Офісу Президента поінформував Вікторію Нуланд про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", що покликані посилити діалог між українською владою та бізнесом.

Під час зустрічі також відзначили прогрес у реалізації реформ у нашій країні та акцентовано на подальших пріоритетних кроках для їхнього втілення.

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Додатково

Раніше УНН писав про цю зустріч із посиланням на посла США Бріджит Брінк, та на самого  Міністра оборони Рустема Умєрова у соцмережі Х.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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