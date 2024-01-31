Ермак и Нуланд: говорили об оборонной поддержке и дальнейшем сотрудничестве Украины и США

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. О ходе встречи рассказали в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак от имени Президента Украины поблагодарил за предоставленную США мощную оборонную и экономическую помощь и отметил, что продолжение комплексной поддержки является критически важным для приближения победы нашего государства.

Прошлый год стал рекордно активным для развития украинско-американских отношений. Президент Украины, его команда настроены и в дальнейшем поддерживать высокую динамику двустороннего диалога, который укрепляет способности Украины вести эффективную борьбу с агрессором. - подчеркнул руководитель Офиса Главы государства.

Ермак также проинформировал американских гостей о ситуации на передовой и первоочередных потребностях Сил обороны в вооружении и военной технике. Собеседники отметили важность обмена военнопленными, который состоялся сегодня.

Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине

Также стороны отдельно коснулись ожиданий относительно решений участников саммита НАТО, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Президент Украины и наши граждане рассчитывают, что на саммите НАТО будут должным образом оценены усилия Украины на пути евроатлантической интеграции и приняты исторические решения относительно нашего государства. - отметил руководитель Офиса Главы государства.

Глава украинского Офиса Президента проинформировал Викторию Нуланд о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения и Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", которые призваны усилить диалог между украинской властью и бизнесом.

Во время встречи также отметили прогресс в реализации реформ в нашей стране и акцентировали на дальнейших приоритетных шагах для их воплощения.

Дополнительно

Ранее УНН писал об этой встрече со ссылкой на посла США Бриджит Бринк, и на самого Министра обороны Рустема Умерова в соцсети Х.