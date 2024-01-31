Україна – світовий лідер у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні: Брінк

ukenru
29 березня, 19:41 • 46803 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101656 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117532 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118868 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235049 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157559 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148180 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133731 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34452 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26602 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22363 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21850 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17525 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235047 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386498 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441449 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449769 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359150 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117528 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131028 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125199 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99247 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108187 перегляди
Актуальне
Україна – світовий лідер у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні: Брінк

Україна – світовий лідер у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні: Брінк

Київ • УНН

 • 102374 перегляди

Посол США в Україні похвалив Міністерство цифрової трансформації та його міністра Михайла Федорова за досягнення у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні.

Україна є світовим лідером у використанні цифрових рішень на полі бою. В цьому переконана посол США Бріджит Брінк, яка зустрілась з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим аби обговорити напрацювання міністерства в державному управлінні.  Слова американської представниці цитує пресслужба посольства США в Україні, передає УНН.

Україна є світовим лідером у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні. Рада була провести зустріч з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та Заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, та дізнатися про останні інновації, які забезпечують перемогу на полі бою та прозорість у сфері державних послуг. 

 – заявила посол США Бріджит Брінк
Image

Додатково

Цього ж дня посол США Бріджит Брінк зустрілась з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони провели важливу розмову разом із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.

Крім того, із помічницею державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд зустрівся й український Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Сторони обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну,

А Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з Вікторією Нуланд та Бріджит Брінк розширення співпраці оборонних індустрій, використання заморожених активів й реалізацію формули миру.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітикаТехнології
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
viktoriia-nulandВікторія Нуланд
bridzhyt-a-brinkБріджит А. Брінк
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба
denys-shmyhalДенис Шмигаль
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92