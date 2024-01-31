Україна – світовий лідер у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні: Брінк
Київ • УНН
Посол США в Україні похвалив Міністерство цифрової трансформації та його міністра Михайла Федорова за досягнення у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні.
Україна є світовим лідером у використанні цифрових рішень на полі бою. В цьому переконана посол США Бріджит Брінк, яка зустрілась з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим аби обговорити напрацювання міністерства в державному управлінні. Слова американської представниці цитує пресслужба посольства США в Україні, передає УНН.
Україна є світовим лідером у використанні цифрових рішень на полі бою та в державному управлінні. Рада була провести зустріч з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та Заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, та дізнатися про останні інновації, які забезпечують перемогу на полі бою та прозорість у сфері державних послуг.
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Цього ж дня посол США Бріджит Брінк зустрілась з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони провели важливу розмову разом із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.
Крім того, із помічницею державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд зустрівся й український Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Сторони обговорили реалізацію реформ, зокрема антикорупційну та корпоративну,
А Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з Вікторією Нуланд та Бріджит Брінк розширення співпраці оборонних індустрій, використання заморожених активів й реалізацію формули миру.