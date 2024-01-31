Украина - мировой лидер в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении: Бринк

Украина является мировым лидером в использовании цифровых решений на поле боя. В этом убеждена посол США Бриджит Бринк, которая встретилась с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, чтобы обсудить наработки министерства в государственном управлении. Слова американской представительницы цитирует пресс-служба посольства США в Украине, передает УНН.

Украина является мировым лидером в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении. Рада была провести встречу с Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и Заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, и узнать о последних инновациях, которые обеспечивают победу на поле боя и прозрачность в сфере государственных услуг. - заявила посол США Бриджит Бринк

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В этот же день посол США Бриджит Бринк встретилась с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они провели важный разговор вместе с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Кроме того, с помощницей государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд встретился и украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль. Стороны обсудили реализацию реформ, в частности антикоррупционную и корпоративную,

А Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с Викторией Нуланд и Бриджит Бринк расширение сотрудничества оборонных индустрий, использование замороженных активов и реализацию формулы мира.